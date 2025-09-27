Un estafador 'de libro' vuelve otra vez al banquillo: cobró por cambiar el motor de un garaje y nunca lo hizo La Fiscalía le pide dos años de cárcel por estafar en este caso a un vecino de la zona del Hospital. Acumula tres condenas previas, una por un aire acondicionado que no llegó a instalar

M. C. Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Salamanca acogerá este lunes, día 29, el procedimiento seguido contra R.M.S., un estafador 'de libro' que ha sido condenado ya en tres ocasiones anteriores y siempre por hechos similares. La Fiscalía le vuelve a acusar en esta ocasión de un delito de estafa, aunque en este caso agravada, y en su escrito de calificación provisional solicita que se le imponga una pena de dos años de prisión y diez meses de multa con cuota diaria de 12 euros (3.600 euros), además de la devolución de los 750 euros abonados por la víctima.

Los hechos se remontan al mes de mayo del pasado año 2024, cuando una vecina de la zona del Hospital de Salamanca detectó una avería en la puerta de su garaje y contrató los servicios del acusado, al parecer cerrajero. Según el relato del Ministerio Fiscal, R.M.S. aseguró que era necesario cambiar el motor y exigió el pago por adelantado de 750 euros. El importe fue transferido a la cuenta designada por el acusado el día 28 de ese mes, pero nunca ejecutó la reparación ni devolvió el dinero, limitándose a dar pretextos varios a la afectada.

No es ni mucho menos la primera vez que el acusado se sienta en los tribunales y en tres de ellas ha sido condenado. En el mes de noviembre de 2023, R.M.S. ya fue condenado en Salamanca a seis meses de prisión tras aceptar los hechos tras una acusación por otra estafa similar: cobrar por la instalación de un aire acondicionado que finalmente nunca realizó. En esa ocasión, además de la pena, se le impuso el pago de la indemnización íntegra y las costas.

En este caso, R.M.S. había puesto un anuncio de su empresa en la página de mil anuncios cuando, a través del teléfono, contactó con él la víctima, y acordaron que le instalaría el aire acondicionado el 25 de julio de 2022, previa entrega por parte de la perjudicada de 500 euros en concepto de anticipo. Una vez que esta remitió la cantidad acordada por Bizum, el acusado, que no había tenido nunca intención de colocar el aire, comenzó a poner disculpas, hasta que al final dejó de cogerle el teléfono, sin devolverle el dinero ni colocarle el aire hasta la fecha.

La vista preliminar por esta nueva causa ha sido señalada para el lunes en la Audiencia Provincial de Salamanca, donde se resolverá si el procedimiento continúa a juicio o si se alcanza una conformidad en la pena que lo evite.