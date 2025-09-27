El Senado, contra la marginación del V Centenario de la Escuela de Salamanca: exige de nuevo exenciones

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Después de que el V Centenario de la Escuela de Salamanca no haya merecido el reconocimiento del Gobierno de Pedro Sánchez como acontecimiento de excepcional interés público, el Senado ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que lo reconozca como tal para que el programa de actos cultural vinculado a esta efeméride pueda beneficiarse de las exenciones fiscales que contempla la Ley de Mecenazgo. Dado que la moción aprobada por unanimidad el 27 de junio de 2024 por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta para que así se hiciera ha caído en saco roto, la senadora del PP por Salamanca Esther del Brío ha promovido y sacado adelante una nueva iniciativa en la Comisión de Cultura en la que se insta al Gobierno a que sume esta celebración a los otros 28 eventos, certámenes y conmemoraciones que sí ha considerado merecedores de esos beneficios fiscales en el Real Decreto 8/8/2025, del pasado 8 de julio. No obstante, en esta ocasión la iniciativa en defensa del programa de actos por los cinco siglos del movimiento que sentó en Salamanca las bases del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos no ha contado el respaldo de los parlamentarios socialistas. Salió adelante con 17 votos a favor del PP, uno en contra de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y nueve abstenciones del PSOE, entre ellas la del nuevo senador por Salamanca, David Matute, que fue precisamente el encargado de defender la posición de su partido.

El Ministerio de Hacienda aseguró la pasada semana a este periódico que la exclusión del V Centenario del Estudio de Salamanca del Real Decreto con los acontecimientos de excepcional interés público no era decisión suya, sino del Ministerio de Cultura como proponente. Ante ello, Del Brío optó por llevar el asunto con urgencia a la Comisión del Senado de esa área dado que el curso en el que se celebrará la efeméride acaba de comenzar. Para ello, introdujo una autoenmienda en una moción del propio PP que solicitaba las exenciones fiscales para las celebraciones del legado español en la independencia de Estados Unidos.

Durante su debate, Matute acusó a del Brío de no perseguir el beneficio de la Universidad sino tan solo el «efecto mediático» y recriminó que el PP no haya presentado una enmienda al Real Decreto aprobado por el Gobierno para la inclusión del V Centenario. Pero lo cierto es que su convalidación en el Congreso de los Diputados todavía no ha permitido esa opción y el programa de conmemoración de los 500 años de la Escuela de Salamanca ya ha arrancado. El senador socialista reconoció que el listado de programas a los que se reconocen exenciones fiscales al mecenazgo suelen debatirse en el marco de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, pero ante «el bloqueo parlamentario» al Ejecutivo de Sánchez «ha recurrido a esta vía del Real Decreto con el objetivo de acelerar la entrada en vigor de las medidas, permitiendo así que las entidades implicadas en los eventos puedan comenzar su planificación». No obstante, y a pesar que había un mandado expreso de la Comisión de Hacienda del Senado desde hace más de un año para su inclusión en ese listado, el Ministerio de Cultura no ha considerado que fuese necesario facilitar la planificación de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Aludiendo a que en junio de 2024 ya apoyaron esas ventajas fiscales para esta conmemoración, Matute aseguró que «el PSOE ya ha dejado claro su compromiso con la Universidad, con su financiación y con los incentivos fiscales para el V Centenario».

Ante esa posición del principal partido del Gobierno, Esther del Brío insistió en que el apoyo a este acto «no se puede quedar en gestos». «Tiene que haber una visión y tiene que haber una estrategia cultural y del país. No se puede estar esperando a que en la Comisión de Cultura del Senado resolvamos los problemas de los españoles», asegura recriminando al parlamentario socialista por Salamanca que se «ponga de perfil» ante la decisión del Ejecutivo central.