Atrevido, de la ganadería de José Cruz. Perú Toros

Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo

El toro «Atrevido» de la ganadería salmantina de José Cruz se gana los honores en la plaza de toros de la localidad peruana de Achasiri, en el distrito de Coasa

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:54

Un triunfo a casi 9.000 km de la finca que le vio nacer: Cabezal Viejo, en Águeda del Caudillo, muy cerca de Ciudad Rodrigo. El triunfo de la vida y los honores en el ruedo. Atrevido, de la ganadería de José Cruz, número 44 fue indultado el pasado jueves por el torero francés Adrien Salenc en la plaza de Achasiri, de Coasa (Carabaya, Puno, Perú). Un festejo que se celebró en una tarde de una torrencial lluvia y tremendo frío en un escenario más que peculiar situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El toro viajó desde Cabezal Viejo el año pasado para uno de los festejos en los que lidió la ganadería de José Cruz en Cajabamba, de aquel espectáculo quedaron tres animales sin torear, que permanecieron todo este tiempo en la finca de Puerto de San Luis, del ganadero Henry Caballero. Desde donde Atrevido, el toro de capa negra de José Cruz, se embarcó el pasado jueves para lidiarse en la corrida de toros celebrada en la plaza de Achasiri, de Coasa (Carabaya, Puno, Perú). En este festejo hicieron el paseíllo el venezolano Jesús Enrique Colombo, el español Víctor Hernández y el frances Adrien Salenc, que fue el gran protagonista de la tarde con el toro de la ganadería salmantina de José Cruz, que fue premiado con los honores del indulto.

