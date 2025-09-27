Unionistas peca de juventud sobre el tapete de Gobela (2-1) Hidalgo abrió el marcador para el Arenas de Getxo y Abde devolvió las tablas tras el descanso. Pero en el minuto 73, Collado no perdonó desde la pena máxima para dejar los tres puntos en casa. Los vizcaínos contaron con un jugador menos desde el minuto 29 de juego

Jaime García Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:01

511 días después, Unionistas tenía la oportunidad de enlazar dos triunfos de forma consecutiva en la competición doméstica siendo el primero como local y el segundo como visitante, y es que tras el feliz estreno de Mario Simón al frente del banquillo de Unionistas, en los blanquinegros habían regresado las sonrisas, o eso parecía.

Para ampliar el estado de felicidad en el conjunto salmantino, Mario Simón optó por no varias sus primeras fichas, y el albaceteño no movió un nombre de su primera alineación, por lo que De Bustos, Pachón o Pere Marco debían esperar su turno desde el banquillo.

Con el balón a rodar, los dos equipos ofrecieron un duelo bastante parejo sobre el césped artificial de Gobela. En los primeros compases, el Arenas de Getxo buscó a un eléctrico Baba en el flanco izquierdo, mientras que los blanquinegros quisieron llevar la batuta del juego con el balón en su poder.

Olmedo era el primer en probar fortuna, sin premio, a través de un libre directo que se marchó por alto de la portería defendida por Peña. Y la respuesta del cuadro vizcaíno llegó por medio de su hombre estrella: Baba. El extremo sacó su rapidez a pasear para dejar atrás a su marcador, pero Ramiro se topó en su camino para bloquear su remate y enviarlo a saque de esquina. En la prolongación del juego, Baba, de nuevo, disparó sobre la portería de Unai Marino, pero lo hizo enviando el esférico por alto.

Unionistas dominó con el balón, pero sin crear serios problemas al guardameta local. Y en uno de esos intentos por salir trenzado la jugada desde atrás, regresaron los problemas del pasado. De la Nava recibió el cuero y sin tiempo para reaccionar le birlaron el esférico, el juego siguió su curso y un excelente balón filtrado del ariete local, Jorge Luis, dejó a Alex Hidalgo ante Unai Marino.

Con una perfecta definición, Hidalgo superó a Unai Marino para colocar el primer en el marcador. A Unionistas le tocó de nuevo remar y los de Simón estaban obligado a intensificar sus esfuerzos porque apenas habían puesto en apuros al meta local. Sin embargo, en el fútbol todo cambia es milésimas y más cuando están los charros sobre el terreno de juego. Antes de cumplir la primera media hora de partido, Verde, del cuadro local, era expulsado con roja directa después de una dura entrada sobre Jota, que buscaba controlar el balón. El colegiado mantuvo su decisión, pese a la solicitud del técnico local, y el Arenas de Getxo debía afrontar el resto de la contienda con dos diez jugadores sobre el tapete.

La cartulina roja dio aire a Unionistas, que buscó incesantemente el empate en el tramo final del primer capítulo. Primero era Abde con una internada por el flanco izquierdo y después De la Nava, pero ambos, no encontraron el acierto, de nuevo, que sí había tenido el conjunto vizcaíno minutos antes. Por si fuera poco, en los últimos compases del primer tiempo, el cancerbero local Peña se erigió como héroe con una doble parada antes del descanso. El meta le sacó un gran mano a Abde para enviar el cuero a córner, y en la reanudación le negó el gol con un magnífico vuelo a Olmedo.

Tras el paso por la caseta, el técnico local sacó del campo a su referencia para que añadir una pieza a su zaga, pero no pudo tener la igualdad. Las buenas sensaciones con las que cerraron la primera parte los charros se trasladaron al segundo tiempo. Con solo 3 minutos sobre el verde, Abde devolvió el empate al choque tras pescar un mal control de De la Nava. Tras la diana, Unionistas no fue capaz de meter esa marcha necesaria y el partido empezó a tener un color peligroso para los charros. Tal fue así, que, en una jugada en solitario de Baba, éste sacó el penalti a Juanje a 13 del final. Collado no perdonó en la pena máxima y el Arenas de Getxo tiró de veteranía para no dejar escapar los tres puntos de Gobela.

Unionistas no supo igualar la veteranía con la que jugaron los locales para llevarse los tres puntos, y le toca mirar al próximo encuentro en casa frente al Celta Fortuna. Los salmantinos no vencen dos partidos de forma consecutiva, primero en casa y segundo fuera, desde el 4 de mayo de 2024, y les tocará seguir esperando.