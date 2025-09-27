«Mi responsabilidad es ser el 'director de orquesta' de la Base Aérea y formar a los mejores pilotos militares»

Celia Luis Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El coronel José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín salió de la Academia General del Aire y del Espacio en julio de 1997 con el empleo de teniente y especialidad de piloto de caza y ataque. Su vida operativa se ha desarrollado entre la Escuela Militar de Caza y Ataque (Ala 23), donde fue instructor de vuelo cinco años y en el Ala 46 y Ala 12, donde pudo volar el F-18 durante 10 años. Posteriormente ha estado destinado cuatro años en la Dirección General de Política de Defensa, dos años en el Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa y tres años en la División de Planes del Estado Mayor del Aire y del Espacio, hasta que fue nombrado en julio jefe de la Base Aérea de Matacán y director del Grupo de Escuelas de Matacán, su actual destino.

¿Cuándo decidió dedicarse a la carrera militar? ¿Antecedentes o influencia familiar que le haya motivado a seguir esta profesión?

—Desde muy pequeño supe que quería ser militar. Recuerdo ver a mi padre vestido de militar cuando iba y venía del trabajo, acompañarle a la base de helicópteros de vez en cuando. Además, en el colegio, mientras jugaba en el patio, veía todos los días volar a baja altura a las «planchetas» de Manises cuyo punto de entrada visual les obligaba a sobrevolar la vertical del colegio. Recuerdo mirarlos con admiración. Por otra parte, somos una familia de arraigada tradición militar: mis dos abuelos, mis tres tíos, mi padre y uno de mis hermanos, han sido todos militares. Aunque todos del Ejército de Tierra, tres de ellos, entre los cuales se encuentra mi padre y mi hermano, son pilotos de helicópteros. Quizá eso explica mi vocación militar y aeronáutica.

¿Qué responsabilidades implica la dirección del Grupo de Escuelas?

—La Base Aérea y su Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA) son como una máquina formada por varias piezas bien engrasadas cuyo corazón es el GRUEMA. Todas esas piezas son los diferentes grupos que componen la Unidad, cuyo objetivo y fin único es que la Base Aérea sea capaz de cumplir su misión: formar cada año a los mejores pilotos Militares de Transporte, de sistemas aéreos no tripulados (UAS) y controladores de Tránsito Aéreo del mundo. Esto solo se consigue con un trabajo en equipo bien hecho, basado en la profesionalidad, lealtad y confianza mutua entre sus miembros y su «director de orquesta». Mi responsabilidad es ser ese «director de orquesta» e implica todo lo mencionado anteriormente. Como se puede apreciar, se trata de una gran responsabilidad, pero cuando uno está rodeado de excelentes profesionales como es mi caso, además de sentirte orgulloso, todo resulta más sencillo.

¿Cuál considera que es el principal reto que asume como nuevo jefe?—Sin lugar a dudas, cumplir la misión que la Unidad tiene encomendada: proporcionar una enseñanza de formación de la máxima calidad a todos nuestros alumnos, tanto en el ámbito profesional como en el humano. En el profesional, como Pilotos Militares de Transporte, UAS y Controladores de Tránsito Aéreo. En el humano, mediante una sólida formación en valores. Para hacer frente a este reto, tengo la suerte de contar con un excelente equipo de aviadores en la Unidad, caracterizado por su vocación, preparación, compromiso, valor, flexibilidad, espíritu de sacrificio y capacidad de trabajo en equipo, haciendo que dicho reto se convierta en realidad cada curso.

¿Cómo define el papel estratégico de la Base Aérea en el contexto del Ejército del Aire y del Espacio?

—La Base Aérea de Matacán juega un papel crítico y de gran relevancia como Unidad del Ejército del Aire y del Espacio en el ámbito de la Enseñanza. El GRUEMA está considerado Centro Docente de Formación de Referencia para las Fuerzas Armadas y como tal, tiene como misión proporcionar a los alumnos un sistema de enseñanza sólido, actualizado y de la máxima calidad, en este caso, en el ámbito del Transporte Aéreo Militar, de los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados y de Control de Tránsito Aéreo, como he mencionado anteriormente. Para ello, es imprescindible disponer de una plantilla de profesores ejemplares, verdaderos líderes con un alto grado de preparación, motivación y dedicación a los alumnos en beneficio de esa enseñanza. Estos alumnos el día de mañana serán los futuros líderes del Ejército del Aire y del Espacio. Nos jugamos mucho.

Matacán es reconocido como un centro de referencia en formación aeronáutica militar. ¿Qué prioridades plantea en esta área?

—Nuestro objetivo principal, como centro docente de formación de referencia para las Fuerzas Armadas, es proporcionar a los alumnos un sistema de enseñanza sólido, actualizado y de la máxima calidad. Para ello, es fundamental trabajar de forma permanente en la actualización de los diferentes planes de estudio de los alumnos de las diferentes Escuelas encuadradas en esta Unidad, con el fin de adaptar el modelo de enseñanza a las nuevas necesidades que demandan las Unidades operativas, fruto de la evolución constante de las diferentes doctrinas en que se basan las operaciones militares. Debemos esforzarnos en formar profesionales con una alta capacitación técnica y una sólida formación en valores. Solo con personal debidamente formado y cualificado, el día de mañana, los que hoy son alumnos en este Centro de Enseñanza, serán capaces de cumplir las misiones que el Ejército del Aire y del Espacio tiene asignadas, tanto en Territorio Nacional como fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo están adaptando la formación a las nuevas tecnologías y amenazas en defensa aérea?

—Como todos sabemos, la tecnología y las amenazas en el ámbito de la defensa están en continua evolución, como está siendo evidente en nuestros días. Para ello, contamos con los mejores medios disponibles, con unos sistemas técnicos y de simulación en constante actualización. Esta formación, como ya he comentado, debe ser sólida, actual y de la máxima calidad para que, cuando los alumnos salgan de sus respectivas Academias y vayan destinados a las Unidades Operativas, la transición a los más avanzados sistemas de armas sea gradual y progresiva. Allí es donde verdaderamente se entrenarán y aprenderán a hacer frente a las amenazas existentes en la actualidad.

¿Qué importancia tiene la colaboración con otras instituciones, civiles y militares, en la preparación de los futuros profesionales?

—Creo que es de vital importancia mantener buenas relaciones con otras instituciones civiles y militares locales, ya que va en beneficio de una mayor y mejor cooperación y entendimiento mutuo, lo que a su vez favorece la creación de sinergias muy positivas entre los diferentes actores. Para que la sociedad pueda conocernos mejor, entender e interiorizar nuestra vocación de servicio, es necesario el establecimiento de vínculos sólidos con las autoridades locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), servicios de emergencia y otras entidades locales y provinciales. Una buena comunicación y colaboración permite una respuesta más eficaz y facilita la coordinación en situaciones de crisis o emergencias y contribuye al desarrollo de proyectos en beneficio de la región.

¿Qué proyectos o iniciativas tiene previstos para mejorar la operatividad y la eficacia de la Base?

—Considero que el personal es el bien más valioso del EA, recurso crítico que debemos cuidar y mimar. Por eso, tenemos previstos varios proyectos de mejora de infraestructuras, como por ejemplo, la rehabilitación y reforma de uno de los edificios más emblemáticos de la Base, para convertirlo en un «Centro de Enseñanza de Matacán» en el que haya más y mejor capacidad de alojamiento para los alumnos, agrupe en un mismo edificio a la Escuela Militar de Transporte Aéreo y de UAS, así como al Grupo de Estudios, y además disponga de aulas y zona de vida para los alumnos (biblioteca, sala de TV/descanso, salón de actos, vestuarios para transeúntes...). Por otra parte, y de cara a mejorar la preparación técnica de los alumnos, cada una de las tres Escuelas, o ha recibido recientemente o recibirá en los próximos años, nuevos sistemas de armas y de simulación de avanzada tecnología, que permitirán que el GRUEMA siga proporcionando a los alumnos una formación de la máxima calidad.

¿Qué vínculos mantiene la Base con Salamanca?

—En cuanto a los vínculos, yo diría que el más notorio es la proximidad geográfica a la ciudad, con la relación directa que eso supone en términos de infraestructuras, transporte y servicios. Además, por tratarse de una Base Aérea abierta al tráfico civil, su terminal civil facilita la movilidad y el transporte de sus ciudadanos. Creo que la Base Aérea juega un importante papel en el desarrollo local contribuyendo a generar empleo, especialmente en aquellos ámbitos que de alguna manera se relacionan con la defensa, la logística y los servicios. Además, colaboramos en los ámbitos de formación especializada y la investigación, manteniendo una estrecha relación con las universidades. Por otro lado, creo que contribuimos de alguna manera a fomentar la seguridad y estabilidad de la región, lo que siempre favorece y atrae que tanto empresas como industria puedan invertir en la misma.

¿Qué mensaje quiere trasladar a la ciudadanía sobre cuál es la función diaria y futura de la Base Aérea?

—Principalmente que los aviadores somos servidores públicos, al servicio de España y de su sociedad. La Base Aérea de Matacán, como Unidad de Enseñanza, contribuye activamente a la formación integral de los alumnos que algún día serán los líderes del Ejército del Aire y del Espacio. Hace 30 años yo era uno de estos alumnos y hoy, como Jefe de la Base Aérea de Matacán me siento orgulloso de pertenecer al Ejército del Aire y del Espacio, de mandar esta gran Unidad (la mejor de España) y de estar al servicio de España, y más concretamente del pueblo salmantino, que con tanto cariño me ha acogido en su tierra desde el primer momento. Las puertas de esta Base Aérea siempre estarán abiertas a Salamanca.