Policía Local, Nacional y una ambulancia del Sacyl en el puente de Enrique Estevan.

Momentos de tensión en el puente de Enrique Estevan por un hombre en riesgo que intentaba precipitarse al río Tormes

Las autoridades policiales se han encargado de gestionar la situación, activar el protocolo y tomar las medidas necesarias

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:36

Agentes de la Policía Local y Nacional de Salamanca salvan la vida a un hombre de unos 60 años﻿ que intentaba precipitarse al río Tormes desde el puente Enrique Estevan.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido varios avisos de ciudadanos sobre las 19:28 horas de la tarde de este sábado que informaban que un varón amenazaba con arrojarse al río, lo que ha movilizado rápidamente a los cuerpos de seguridad y emergencias.

La sala de operaciones del 112 ha alertado a la Policía Local y Nacional y a los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han desplazado una ambulancia para atender al varón y ofrecerle asistencia médica. Las autoridades policiales se han encargado de gestionar la situación, activar el protocolo y tomar las medidas necesarias.

