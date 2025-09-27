Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trasladado al Hospital un joven de 25 años tras chocar con su patinete contra un coche en plaza España

El suceso se ha producido a eso de las 7.12 horas

La Gaceta

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:53

Un accidente de tráfico en Salamanca a las 07:12 horas en la rotonda de la Plaza de España y Paseo de Canalejas con un herido de 25 años que ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca.

Se ha producido una colisión entre un turismo y un patinete. El herido, el conductor del patinete de 25 años, estaba consciente y se quejaba de contusiones. El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

