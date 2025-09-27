El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros un tercero sin ascensor Tiene tres dormitorios y tres baños de decoración barroca, pero su precio se debe sobre todo a su ubicación

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 06:30

«Una oportunidad irrepetible para quienes buscan exclusividad, historia y prestigio en su nuevo hogar». Así concluye la descripción con la que se anuncia en dos de los principales portales inmobiliarios un tercero sin ascensor de unos 150 metros cuadrados ubicado en Salamanca. Pero, como bien señala, se trata de «un privilegio reservado a muy pocos», concretamente a quienes puedan disponer de más de un millón de euros. Sus actuales propietarios piden por este inmueble de segunda mano construido en 1850 1.040.000 euros.

Es el piso más caro que se encuentra a la venta actualmente en la capital del Tormes, sin tener en cuenta edificios completos, como el palacete del paseo de la Estación, por el que sus dueños piden más de 2,1 millones de euros, o por un chalet ubicado en la avenida de la Merced, cuyo precio de compraventa se ha fijado en 1,5 millones. El elevado precio del inmueble no se debe claramente a su superficie, sino a su ubicación. Se trata de un dúplex en el tercer piso del Pabellón Real de la Plaza Mayor. «Desde sus ventanales disfrutarás de las vistas más exclusivas a la vida cultural y social de la ciudad: conciertos, eventos y la magia diaria de una de las plazas más bellas del mundo», subraya el anuncio.

La superficie del piso más caro de Salamanca es inferior a la de un chalé adosado en la calle Santo Domingo Savio, en el barrio de Pizarrales, que se puede adquirir por 85.000 euros. El dúplex integrado en el monumento declarado Patrimonio de la Humanidad cuenta con tres dormitorios y tres baños, y posiblemente uno de sus espacios más valorados sea su balcón con vistas a la fachada del Ayuntamiento de Salamanca. «La vivienda, decorada con un estilo que recuerda a un auténtico palacio barroco, ofrece un ambiente señorial y lleno de carácter, perfecto tanto para disfrutar como residencia única como para invertir en un inmueble con un valor incomparable», describe el anuncio en referencia a la recargada decoración de la mayor parte de las habitaciones.

«Sus amplios espacios se combinan con el confort moderno de un aire acondicionado con bomba de calor, y además cuenta con un parking privado a solo diez metros de la Plaza, un auténtico lujo en el corazón histórico», aseguran los portales inmobiliarios. Un piso en el que cada metro cuadrado alcanzaría un precio de casi 7.000 euros y para el que, según Idealista.com, aportando una entrada de 210.000 euros (20%) la cuota mensual de una hipoteca a 30 años quedaría en unos 3.322 euros con un interés fijo del 1,85%.