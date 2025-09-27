Avenida se queda sin final pero avisa: no está tan lejos de Valencia Basket (70-75) El equipo de Anna Montañana no se rinde hasta el final con Vilaró y Zellous como las más destacadas

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:14

El Perfumerías Avenida no podrá disputar la final de la Supercopa al caer 70-75 contra el Valencia Basket, pero las salmantinas dejaron buenas sensaciones, especialmente en la segunda mitad, para lo que puede ser la temporada. Andrea Vilaró y Shavonte Zellous, que terminaron con 14 puntos cada una, lideraron el intento de remontada.

Avenida empezó con intensidad en la semifinal ante el Valencia Basket. A pesar del claro favoritismo valenciano y las ausencias importantes de Iyana Martín y Regan Magarity, mostró carácter desde el principio, peleando cada jugada en el Palacio de los Deportes de Huesca. El primer cuarto terminó con un marcador ajustado (18-20), donde las valencianas sacaron ventaja gracias a los triples de Ben Abdelkader y Lekovic, una ex perfumera que parecía dispuesta a castigar a su exequipo.

En el segundo cuarto, Valencia Basket impuso su ritmo con un gran acierto exterior, que sumaron varios triples para ampliar la diferencia a 31-46 al descanso. Avenida trató de mantener la compostura, con canastas importantes de Cave y Zellous, pero la mayor experiencia y solidez de las valencianas se hacía patente, también aprovechando las pérdidas y dificultades ofensivas de las salmantinas.

La segunda parte trajo una reacción más enérgica de Avenida, que en el tercer cuarto llegó a reducir la desventaja hasta los 8 puntos con buenos momentos de Vilaró y Zellous, y un parcial favorable que llegó a poner el marcador 46-49. Sin embargo, la resiliencia valenciana, con triples claves de Ben Abdelkader y una defensa férrea, volvieron a poner una brecha difícil de superar. A pesar de ello, Avenida no se rindió y siguió peleando cada balón, impulsada por su nuevo bloque y el empuje de su capitana.

El último cuarto fue un toma y daca constante. Avenida protagonizó un 7-0 que le acercó a solo 3 puntos gracias a triples y buenas acciones de Vilaró y Zellous, dejando claro que el equipo nunca bajó los brazos a pesar del marcador adverso. Ben Abdelkader, con 22 puntos, volvió a aparecer en momentos claves para desequilibrar la balanza y mantener al Valencia Basket por delante. Al final, el marcador reflejó un ajustado 70-75, que si bien privó a Avenida de disputar la final, dejó una sensación muy positiva en cuanto al nivel mostrado por un equipo prácticamente nuevo y con mucho por crecer.