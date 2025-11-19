Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 19 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:00
Piel troquelada y cabina panorámica para el ascensor de las escaleras de Gran Vía
Los operarios trabajan en el montaje de la armazón metálica, una estructura que comienza a revelar algunos de los elementos estéticos y funcionales que distinguirán este nuevo equipamiento público
Salamanca se prepara para convertirse en un polo tecnológico con una inversión de casi 26 millones de euros
La inversión conjunta de la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad permitirá urbanizar el sector Sendero de las Cregas y crear instalaciones punteras para ciencia, tecnología y educación superior
Un reventón en la calle Almansa deja sin agua a los vecinos de la zona
El incidente se produjo sobre las 12 de la mañana
Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares
Uno de sus hijos fue avisado de su desaparición sobre las 12:30 horas de la mañana de este martes por parte de los responsables del centro de día al que suele acudir
Salamanca será la primera parada de Dani Fernández en su nueva gira, 'La Insurrección Tour'
El artista arranca su esperado tour por España en 2026 tras un año histórico para su carrera
Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
El incidente se ha registrado a las 14:57 horas del mediodía de este miércoles, 19 de noviembre
La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca
Este miércoles se están vendiendo los décimos de la Lotería de Navidad de la Universidad de Salamanca en 'La Mariseca'
Condenado a 2,5 años de cárcel el camionero que atropelló mortalmente a otros tres transportistas cuando viajaba a Salamanca
También ha sido inhabilitado para el ejercicio profesional durante cuatro años y un mes
Salto estratégico de la Universidad con un laboratorio cuántico y una nueva escuela de doctorado en el futuro Distrito Tecnológico
Corchado anuncia también una escuela de posgrado multilingüe y defiende que el proyecto «abre un modelo educativo que no existe en ningún otro campus de España»
El juicio por el burdel chino de la avenida de Portugal echa a andar con la principal implicada en rebeldía y los otros dos desvinculándose del negocio
L.G. y J.A.D. se desmarcan del lupanar y atribuyen la gestión íntegra a la mujer fugada. La Fiscalía pide una pena para cada uno de 18 años de prisión
Acuerdo en el juicio contra 'Jachi', 'Chaqui', 'Pompe', 'Bore'...: retiran la acusación contra 4 de los 9 acusados y el resto acepta la condena
La Audiencia Provincial ha acogido este miércoles la conformidad entre las partes contra la trama por tráfico de drogas en Béjar. Las penas oscilan entre los dos y los dos años y medio de prisión y multa
El nuevo reto de Domingo López Chaves
El diestro ledesmino, que se retiró de los ruedos en 2023, acompañará a 'El Fandi' en todas sus corridas de toros como nuevo hombre de confianza
Refuerzo a la seguridad vial invernal en los puertos de La Hoya y Peña de Francia
La Junta incorporará paneles informativos inteligentes para dar a conocer el estado real de las vías en cada momento
Un antiguo alumno del IES de Peñaranda recibe el premio al mejor expediente en el Grado de Física de la USAL
El Germán Sánchez Ruipérez celebra este logro
«Se ha demostrado que fue un error que Villares no comprara el Helmántico en 2015»
El alcalde de Villares, Ventura Recio, toma la palabra tras darse por concluido el 'caso Helmántico': «¿Hay que explicar todo lo que supone para Villares que este mítico estadio esté cerrado?»
Más de dos décadas de solidaridad: arranca el Mercadillo Europeo que cada año atrae a miles de salmantinos
Permanecerá abierto en la Escuela Oficial de Idiomas hasta el próximo 19 de diciembre