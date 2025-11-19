Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela

El incidente se ha registrado a las 14:57 horas del mediodía de este miércoles, 19 de noviembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

Una menor ha tenido que ser atendida in situ por los servicios de emergencia tras haberse desplomado al encontrarse mareada en la Avenida de la Aldehuela.

El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 14:57 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba atención sanitaria para una joven de 16 años que se encontraba tirada en el suelo a la altura de la antigua fábrica de Mirat ubicada en dicha avenida al presentar una brecha en la cabeza. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a una ambulancia de soporte vital básico, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Por el momento, se desconoce si la afectada ha precisado de traslado al Hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  2. 2 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  3. 3 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  4. 4 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  5. 5 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada
  6. 6 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  7. 7 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  8. 8 Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares
  9. 9 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  10. 10 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela

Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela