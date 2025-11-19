Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela El incidente se ha registrado a las 14:57 horas del mediodía de este miércoles, 19 de noviembre

Elena Martín Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:28

Una menor ha tenido que ser atendida in situ por los servicios de emergencia tras haberse desplomado al encontrarse mareada en la Avenida de la Aldehuela.

El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 14:57 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba atención sanitaria para una joven de 16 años que se encontraba tirada en el suelo a la altura de la antigua fábrica de Mirat ubicada en dicha avenida al presentar una brecha en la cabeza. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a una ambulancia de soporte vital básico, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Por el momento, se desconoce si la afectada ha precisado de traslado al Hospital.