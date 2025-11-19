«Se ha demostrado que fue un error que Villares no comprara el Helmántico en 2015» El alcalde de Villares, Ventura Recio, toma la palabra tras darse por concluido el 'caso Helmántico': «¿Hay que explicar todo lo que supone para Villares que este mítico estadio esté cerrado?»

Atrás quedan 110 días que empezaron con Villares comunicando el cese de toda actividad en el estadio Helmántico hasta subsanar un conjunto de deficiencias observadas. Y terminaron, en un primer momento, el 2 de noviembre recibiendo al Coruxo, y ya el pasado viernes cuando el propio club informó del levantamiento del cese de actividad. Entre tanto, Ventura Recio, regidor de Villares, analiza los casi cuatro meses en los que el estadio ha estado 'cerrado' mirando al futuro, aunque sin olvidar el pasado «para no repetir los errores que nos han hecho llegar a esta situación».

El estadio Helmántico ha vuelto a la normalidad.

—Pues sí, por fin. Después de los informes favorables, el pasado viernes firmamos el decreto del levantamiento de cese de actividad y ya pueden jugar sin ningún problema.

Sin miramientos, ¿ha existido tensión en el Ayuntamiento durante todo este tiempo?

—No sé si la palabra es tensión. Había mucha preocupación por el estado del estadio por parte del Ayuntamiento, y también de los medios. Lo que quisimos aclarar desde el principio es que el cierre no fue porque Villares quería cerrarlo. El tema ha sido Industria. Fue el que mandó el informe desfavorable y a raíz del informe pues ya tuvimos que actuar como Ayuntamiento. Y, una vez completaron las pretensiones que pedía la OCA, ya ha pasado todo. Han hecho lo que tenían que hacer, lo que se les exigía. Así que podemos decir que por fin hemos terminado.

¿Quién tenía más ganas de abrir el estadio?

—Nosotros, seguramente. La gente parece que no lo quiere ver. Vamos a ver, ¿hay que explicar todo lo que supone para Villares que el estadio Helmántico esté cerrado? El mítico Helmántico, el buque insignia del deporte salmantino. Pues que esté cerrado no es un plato de buen gusto. Todos hemos sido socios de la Unión Deportiva Salamanca y, yo como alcalde, tener cerrado el Helmántico, de mi municipio, pues no me hace ninguna gracia.

¿Cómo valora la gestión, tanto del Ayuntamiento como del club?

—Nuestra gestión siempre ha ido encaminada a solucionar los problemas, pero como con cualquier otro ciudadano. Para eso estamos aquí, para hacer que las cosas funcionen, pero no solo con el Salamanca, sino con cualquier ciudadano del municipio. Y sobre el club, se podrían haber dado un poquito más de prisa para no tener que jugar cuatro partidos de Liga en Las Pistas.

Se han dicho muchas cosas durante estos casi cuatro meses.

—Unos me acusan de que soy de Unionistas, otros que soy del Salamanca. Lejos de eso me han dicho de todo. Pero, yo ante todo soy alcalde de Villares de la Reina, lo que busco es lo mejor para mi municipio, nada más. Por otro lado, aquí en Villares tenemos muchos temas, es un municipio muy grande, y el tiempo es para intentar arreglarlos.

¿No cree que existía demasiado silencio sobre lo que ocurría?

—Quería el Helmántico, pero como cualquier instalación de Villares de la Reina que quiero que esté funcionando. Lo he dicho siempre. Ese estadio tenía que haber sido de Salamanca o del Ayuntamiento de Villares de la Reina. Se ha demostrado que fue un error que Villares no comprara el Helmántico en 2015. Aquel año, estaba en la oposición y propuse comprarlo para Villares por 1 millón de euros, además recuerdo una portada en LA GACETA diciéndolo. Es un estadio muy bonito, y ya reformado sería una maravilla.

Es algo que no ha olvidado, por lo que comenta.

—Sí, porque es una pena. Qué pena que el estadio no sea de Salamanca ciudad, o de Villares cuando la Ley del Deporte además nos daba ese derecho por un millón de euros. Igual que lo compró el mexicano, lo podríamos haber comprado porque ahora nos encontramos con esta situación. Por otro lado, todo el dinero, toda la inversión que se ha hecho en el Reina Sofía, si se hubiera hecho en el estadio del Helmántico, tendríamos un súperestadio. Pero bueno, hay que mirar al futuro y el pasado está para no repetir los errores.

Y, a los que se preguntan si llevarán ahora un control periódico.

—En principio no. Han solucionado el tema de la OCA y las mejoras que les dijimos nosotros, es decir que todo resuelto. El control periódico lo llevará el propio club. De que no funcionen los marcadores o de que las cabinas estén como están, el Ayuntamiento ya no tiene nada que ver eso, ya es de ellos y de su gestión.