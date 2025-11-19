Acuerdo en el juicio contra 'Jachi', 'Chaqui', 'Pompe', 'Bore'...: retiran la acusación contra 4 de los 9 acusados y el resto acepta la condena La Audiencia Provincial ha acogido este miércoles la conformidad entre las partes contra la trama por tráfico de drogas en Béjar. Las penas oscilan entre los dos y los dos años y medio de prisión y multa

M. C. Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:47

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este miércoles la conformidad entre las partes en el procedimiento seguido contra los nueve acusados de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína en Béjar. Una red familiar con varios puntos de venta acusada de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y de atentado contra los agentes de la autoridad como consecuencia de una arriesgada intervención policial para su desarticulación.

Los acusados -I.J.J. ('Jachi') y su pareja S.R.P., J.E.J.R., I.J.R. ('Chaqui'), A.G.G., A.J.J., E.S.S., J.M.M.A. ('Pompe') y B.J.G.P. ('Bore')- han aceptado el acuerdo entre las parte, que han retirado la acusación contra cuatro de ellos -E.S.S., A.J.J., J.E.J.R. e I.J.R. ('Chaqui'), mientras que la han mantenido contra los otros cinco, en el caso de uno de ellos, S.R.P., por tráfico de drogas ha aceptado dos años de prisión y multa de 1.400 euros; en el caso de los otros cuatro -I.J.J. ('Jachi'), A.G.G., J.M.M.A. ('Pompe') y B.J.G.P. ('Bore'), dos años de prisión y 14.00 euros de multa por tráfico de drogas y seis meses de prisión por atentado de la autoridad.

Conforme al relato de la Fiscalía, todos ellos actuaban de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento ilícito, organizando un sistema estable de venta de cocaína a pequeña escala en Béjar, con distintos domicilios como puntos de distribución.