Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Audiencia Provincial ha acogido este miércoles la conformidad.

Acuerdo en el juicio contra 'Jachi', 'Chaqui', 'Pompe', 'Bore'...: retiran la acusación contra 4 de los 9 acusados y el resto acepta la condena

La Audiencia Provincial ha acogido este miércoles la conformidad entre las partes contra la trama por tráfico de drogas en Béjar. Las penas oscilan entre los dos y los dos años y medio de prisión y multa

M. C.

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este miércoles la conformidad entre las partes en el procedimiento seguido contra los nueve acusados de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína en Béjar. Una red familiar con varios puntos de venta acusada de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y de atentado contra los agentes de la autoridad como consecuencia de una arriesgada intervención policial para su desarticulación.

Los acusados -I.J.J. ('Jachi') y su pareja S.R.P., J.E.J.R., I.J.R. ('Chaqui'), A.G.G., A.J.J., E.S.S., J.M.M.A. ('Pompe') y B.J.G.P. ('Bore')- han aceptado el acuerdo entre las parte, que han retirado la acusación contra cuatro de ellos -E.S.S., A.J.J., J.E.J.R. e I.J.R. ('Chaqui'), mientras que la han mantenido contra los otros cinco, en el caso de uno de ellos, S.R.P., por tráfico de drogas ha aceptado dos años de prisión y multa de 1.400 euros; en el caso de los otros cuatro -I.J.J. ('Jachi'), A.G.G., J.M.M.A. ('Pompe') y B.J.G.P. ('Bore'), dos años de prisión y 14.00 euros de multa por tráfico de drogas y seis meses de prisión por atentado de la autoridad.

Conforme al relato de la Fiscalía, todos ellos actuaban de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento ilícito, organizando un sistema estable de venta de cocaína a pequeña escala en Béjar, con distintos domicilios como puntos de distribución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  2. 2 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  3. 3 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  4. 4 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  5. 5 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  6. 6 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  7. 7 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  8. 8 Un joven herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos
  9. 9 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  10. 10 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Acuerdo en el juicio contra 'Jachi', 'Chaqui', 'Pompe', 'Bore'...: retiran la acusación contra 4 de los 9 acusados y el resto acepta la condena

Acuerdo en el juicio contra &#039;Jachi&#039;, &#039;Chaqui&#039;, &#039;Pompe&#039;, &#039;Bore&#039;...: retiran la acusación contra 4 de los 9 acusados y el resto acepta la condena