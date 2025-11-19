El nuevo reto de Domingo López Chaves El diestro ledesmino, que se retiró de los ruedos en 2023, acompañará a 'El Fandi' en todas sus corridas de toros como nuevo hombre de confianza

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:43

Domingo López Chaves será el nuevo hombre de confianza de David Fandila 'El Fandi'. El diestro granadino, que finalizó este invierno su larga relación de apoderamiento con la Casa Matilla, ha llegado a un acuerdo para la gestión de su carrera con Alberto García (titular de la empresa Tauroemoción) y en esta nueva etapa ambas partes han decidido que sea Domingo López Chaves quien acompañe a 'El Fandi' como profesional y hombre de confianza a lo largo de todos los compromisos que adquiera en la temporada taurina de 2026.

De esta manera, López Chaves, que se estrenó en el campo del apoderamiento con José Garrido en octubre de 2023 y que el invierno pasado se hizo cargo de manera directa de la carrera del novillero Julio Norte, asume ahora un nuevo reto profesional al lado de 'El Fandi', que fue quien adelantó esta noticia en el 'Tu a tú', organizado por la empresa Tauroemoción, con Manuel Lombo que protagonizó anoche en Valladolid.