Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares

Un hombre de 80 años que había desaparecido este martes de un centro de día de la ciudad fue localizado gracias al dispositivo de búsqueda establecido por la Policía Nacional. El octogenario fue encontrado desorientado en un descampado de la zona del Polvorín del barrio de Tejares cuando ya caía la noche.

La situación hubiera podido ser comprometedora para su supervivencia debido a la bajada de temperaturas registrada durante la pasada noche y la humedad de la zona donde se encontraba.

Según informaron fuentes policiales, el hombre acudía habitualmente al centro de día. Sobre las 12:30 horas, uno de sus hijos fue avisado telefónicamente por los responsables del centro, quienes informaron de que su padre se había marchado y desconocían su paradero. Tras comprobar que el octogenario no se había dirigido a su domicilio, la familia alertó a la Policía Nacional, proporcionando las características físicas del hombre, su vestimenta y el hecho de que portaba un bastón, sin teléfono ni dinero.

La Comisaría de Policía Nacional de Salamanca activó un operativo de búsqueda y comunicó la desaparición a la Guardia Civil y a la Policía Local. Finalmente, alrededor de las 22:30 horas, los funcionarios localizaron al hombre en una zona abrupta y descampada del Polvorín, en Tejares. Tras ser encontrado desorientado, se solicitó la presencia de los servicios sanitarios, que procedieron a su reconocimiento.

Desde la Policía Nacional, se recuerda que para casos de desaparición de personas, especialmente aquellas vulnerables, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS. Esta herramienta permite que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan visualizar gráficamente las últimas posiciones del ciudadano desaparecido, su ruta seguida, así como información sobre la cobertura y batería del dispositivo móvil en tiempo real.