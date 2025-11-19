Salto estratégico de la Universidad con un laboratorio cuántico y una nueva escuela de doctorado en el futuro Distrito Tecnológico Corchado anuncia también una escuela de posgrado multilingüe y defiende que el proyecto «abre un modelo educativo que no existe en ningún otro campus de España»

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:56

La Universidad de Salamanca encara una transformación de calado con la vista puesta en el Distrito Tecnológico. Durante su intervención, el rector, Juan Manuel Corchado, centró el foco en tres pilares que redefinirán la capacidad investigadora y formativa de la institución: un laboratorio de computación cuántica de referencia, una nueva escuela de doctorado y una escuela de posgrado que impartirá formación en varios idiomas para atraer talento internacional.

Corchado subrayó que el nuevo espacio permitirá situar a Salamanca en la vanguardia tecnológica gracias a la creación de «un gran centro de computación cuántica que nos haga líderes». Este laboratorio, explicó, será clave para impulsar la investigación en inteligencia artificial, seguridad y tecnologías emergentes, al tiempo que ofrecerá soporte científico a todas las disciplinas de la USAL. La apuesta por la cuántica no solo refuerza la capacidad investigadora, sino que posiciona al campus como un socio estratégico para empresas tecnológicas y centros punteros a nivel global.

Junto a este centro cuántico, el rector anunció otro avance largamente esperado: la construcción de una escuela de doctorado, una infraestructura de la que la Universidad carece y que considera decisiva para seguir fortaleciendo su proyección internacional. Esta nueva escuela permitirá articular programas más competitivos, atraer a investigadores de países con los que la USAL mantiene alianzas estratégicas —de Asia a Iberoamérica— y consolidar la reputación de Salamanca como nodo académico global.

A este impulso se sumará una escuela de posgrado multilingüe, concebida para impartir formación en varios idiomas y captar estudiantes internacionales interesados en entornos educativos vinculados directamente a la innovación y a la empresa. Corchado explicó que el objetivo es crear «espacios conjuntos con universidades extranjeras» y ofrecer estudios adaptados al mercado laboral global. Esta dimensión internacional, aseguró, «va a permitir sacar un gran partido al futuro centro y reforzar nuestra presencia en los grandes circuitos universitarios».

Pero si hubo una frase que condensó la ambición del rector, fue esta: «Estamos creando un modelo educativo que no existe en ningún otro campus de España». Con ella defendió que el Distrito Tecnológico no será solo un espacio físico, sino un cambio profundo en la manera de formar a los estudiantes, quienes dispondrán de zonas para emprender, trabajar con empresas y participar en proyectos de innovación desde etapas iniciales.

Corchado insistió en que estas novedades permitirán que la USAL avance hacia un ecosistema donde la frontera entre formación, investigación y aplicación tecnológica se diluya. «Nuestros estudiantes van a ser los primeros beneficiados», remarcó, convencido de que este nuevo modelo mejorará la inserción laboral y atraerá a más talento que quiera desarrollarse en Salamanca.

Con el Distrito Tecnológico como catalizador, la Universidad de Salamanca prepara así una nueva etapa que combina ciencia de frontera, internacionalización y un concepto de educación más conectado con la economía del conocimiento.