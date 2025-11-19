Un reventón en la calle Almansa deja sin agua a los vecinos de la zona El incidente se produjo sobre las 12 de la mañana

La Gaceta Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:51

El reventón de una tubería en calle Almansa ha dejado sin agua a los vecinos de la zona. En concreto, el incidente tuvo lugar sobre las 12 de la mañana y ha afectado el suministro de las viviendas ubicadas entre intersección con Príncipe de Vergara hasta la intersección con Recreo.

El personal de concesionaria del servicio se ha trasladado al lugar de los hechos sobre las tres de la tarde de este miércoles para solucionar el problema. Según señalan fuentes del Ayuntamiento se espera que el suministro se recupere a lo largo de esta tarde.

