Juan Vicente Herrero, antiguo alumno del IES Germán Sánchez Ruipérez.

Un antiguo alumno del IES de Peñaranda recibe el premio al mejor expediente en el Grado de Física de la USAL

El Germán Sánchez Ruipérez celebra este logro

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Un antiguo alumno del IES Germán Sánchez Ruipérez, Juan Vicente Herrero, ha recibido recientemente el premio al mejor expediente de su promoción en el Grado de Física de la Universidad de Salamanca.

Este reconocimiento es un orgullo para toda la comunidad educativa de nuestro centro y un motivo de satisfacción para la enseñanza pública.

Desde el Ayuntamiento han querido expresar su alegría por este logro.

