La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca Este miércoles se están vendiendo los décimos de la Lotería de Navidad de la Universidad de Salamanca en 'La Mariseca'

La imagen es ya todo un clásico por estas fechas en Salamanca. Una cola interminable de personas en el corazon de la ciudad hacen fila para intentar conseguir un décimo de Lotería de Navidad en la mítica administración de lotería número 8, conocida como «La Mariseca».

Y es que es precisamente allí donde se ponen a la venta los décimos que la Universidad de Salamanca reserva para sus empleados. Como en años anteriores se están produciendo largas colas con el objetivo de hacerse con un décimo antes de que se agoten.

Esta cola, que llega hasta los soportales de la Plaza Mayor, es toda una señas de se acerca la Navidad y el tradicional sorteo del día 22 de diciembre en el que todo el mundo busca esa pizca de suerte para intentar hacer realidad los sueños.