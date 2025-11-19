Más de dos décadas de solidaridad: arranca el Mercadillo Europeo que cada año atrae a miles de salmantinos Permanecerá abierto en la Escuela Oficial de Idiomas hasta el próximo 19 de diciembre

Alberto Vicente, responsable de Comunicación de Cáritas; Luis Norberto González, director del Centro Europe Direct de la USAL; Mariola de la Fuente, miembro de la Junta Directiva de Pyfano; y Miguel Ángel Bellver, director de la EOI.

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Ya ha abierto sus puertas el Mercadillo Solidario Europeo, organizado por el Centro Europe Direct en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Se podrá visitar hasta el próximo19 de diciembre en el hall de la EOI, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 20:30 h., excepto el Puente de la Constitución, que estará cerrado.

Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible, el Pacto Verde Europeo y los actuales movimientos centrados en el respeto del medioambiente y la reutilización. Este año la recaudación se entregará a Cáritas y Pyfano.

Las personas interesadas en realizar una donación pueden depositar los artículos tanto en la EOI como en el Centro Europe Direct (en la segunda planta de la Biblioteca Francisco de Vitoria). Se recogen todo tipo de objetos en buen estado: libros, adornos, ropa, perchas, bolsas, complementos, bisutería, juguetes, muebles pequeños, o menaje del hogar, entre otros.

En la edición de 2024, la recaudación ascendió a 4816,80 euros, de los cuales, 4080 corresponden al mercadillo, y 736 a otras campañas paralelas como la destinada a recaudar fondos a beneficio de la DANA denominada «euro a euro«. Gracias a la gran acogida de los salmantinos, el año pasado se superaron las 1.500 visitas. Además de la recaudación, se entregaron 50 cajas de ropa y calzado a la asociación Reto a la Esperanza.

