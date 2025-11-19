Refuerzo a la seguridad vial invernal en los puertos de La Hoya y Peña de Francia La Junta incorporará paneles informativos inteligentes para dar a conocer el estado real de las vías en cada momento

TEL La Hoya Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:03

La Junta de Castilla y León reforzará las medidas de seguridad vial en carreteras de alta montaña de la provincia, con especial hincapié en los puertos de La Hoya y la subida a la Peña de Francia, donde instalará paneles informativos inteligentes.

Se trata de paneles digitales, ubicados en enclaves estratégicos de alta montaña, que ofrecerán información actualizada en tiempo real sobre el estado de la vía de modo que los conductores podrán conocer al acceder a ellos si está abierto, con cadenas o cerrado. Estos dispositivos podrán gestionarse a distancia e incorporan radar y sensores meteorológicos que ajustan la señalización de forma automática según las condiciones de la calzada. Los paneles se integrarán en la red de gestión del Centro de Mantenimiento Inteligente, que coordina los avisos de incidencias y los partes meteorológicos en tiempo real.

En el caso del puerto de La Hoya se colocarán dos paneles, uno por cada vertiente, de modo que uno de ellos estará en la provincia de Ávila al estar tan próximo el límite de provincia, si bien, el servicio será para el mismo puerto de montaña.

Este dispositivo se apoya también, según informa la Junta, en la plataforma Territorio Rural Inteligente, que ya cuenta con 127 sensores operativos y otros 18 que se instalarán próximamente en toda la comunidad. Estos equipos recogen datos sobre temperatura del firme, humedad, viento, presencia de hielo y nivel de fundentes en silos y depósitos. La información se actualiza continuamente y permite anticipar la actuación de las máquinas y optimizar la distribución de recursos.

La instalación de estos paneles será una de las novedades de la campaña de vialidad invernal presentada esta misma semana por el ejecutivo autonómico y que se prolongará hasta el 30 de abril de 2026.

La Diputación provincial instaló años atrás un dispositivo similar en término municipal de La Hoya al inicio de la carretera de subida a La Covatilla. La institución provincial tiene allí instalaciones donde acumula fundentes y otros materiales para la campaña invernal. El hecho de que el puerto de La Hoya sea el acceso a la estación de esquí obliga a un mayor refuerzo de la vigilancia en época invernal.

Los dos de Salamanca se suman al resto de paneles previstos en esta campaña en toda la comunidad, un total de 26, que supondrá una inversión de 346.000 euros procedentes de fondos europeos.

La Junta de Castilla y León realiza labores de prevención y anticipación para tener listo el operativo de vialidad invernal. Algunas de las actuaciones preventivas realizadas incluyen observaciones meteorológicas, boletines de predicción meteorológica para 5.850 localidades, predicciones variables a través de la aplicación «meteorológica» y análisis de los boletines de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El plan incluye también el sistema de Es-Alert. Se trata de un sistema de alerta telefónica mediante mensajes SMS está integrado en la Red de Alerta Nacional y permite a las autoridades de Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe. Es-Alert permite que las personas que se encuentran dentro de la zona de influencia de una gran emergencia o de una posible catástrofe reciban, además de la información sobre esa situación concreta, las pautas de comportamiento y las recomendaciones que dictaminen las autoridades, entre ellas, las medidas de autoprotección, los avisos de evacuación o las vías habilitadas para realizarla. Se da la paradoja de que el pasado 14 de octubre, vecinos de la zona de Béjar recibieron la alerta para el norte de Cáceres procedente de Protección Civil Extremadura en lugar de Castilla y León.

El operativo de vialidad invernal en la comunidad (no se desglosa por provincias) está formado por 474 profesionales de carreteras, 147 máquinas quitanieves y 131 infraestructuras de almacenaje de fundentes.