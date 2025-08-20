Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 20 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:49

La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros

Se contratarán desempleados para recuperar y regenerar las zonas afectadas por los incendios

El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»

El ganadero pensaba que habían muerto y se los encontró dentro del agua. «Abrí la portera, pero no quisieron irse de la finca donde viven desde pequeños», asegura

El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres

El Ayuntamiento destaca el éxito de los trabajos de extinción y que la situación se mantiene «bajo control sin que el fuego baje de las cotas altas de la sierra», aunque pide vigilancia ante la «reactivación» de las llamas en Hervás

Serrada denuncia la «negligente» gestión en el incendio de La Alberca

El líder del PSOE salmantino reprochó al PP haber rechazado todas las propuestas socialistas para profesionalizar y reforzar el servicio

Dos heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en Villamayor

El aviso se ha recibido en la sala del 112 a las 13:25 horas de este miércoles

Cuatro heridos en un accidente de tráfico en San Muñoz

El suceso se ha producido a las 8:20 horas de este miércoles

Detenido en Salamanca con speed y billetes tras intentar huir de la Policía

En el registro, los agentes localizaron entre sus pertenencias sustancias estupefacientes dispuestas para la venta y billetes de distintas cuantías

Los Bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos

Los hechos se produjeron a las 20:22 horas de este martes

El alcalde de Cantalpino dice que el cohete se lanzó «sin peligro alguno»

Manuel Hierro señala que el lanzamiento se hizo desde un terreno totalmente cosechado y sin restos vegetales que pudieran ser inflamables

Cierre temporal de la biblioteca municipal Gabriel y Galán a partir del 1 de septiembre por obras de renovación de las instalaciones

Se reformarán los aseos, se sustituirán las puertas y se renovará la pintura interior del edificio

Ya se conocen todas las fechas de la nueva temporada del fútbol base en Salamanca

La competición comenzará el 28 de septiembre y terminará el 10 de mayo de 2026 en la mayoría de las ligas

Refuerzo inesperado en Avenida: la checa Natalie Stoupalova amplía el juego interior

Procedente del Arka Gdynia polaco, la pívot ha firmado para las primeras semanas de la temporada, con opción de prolongar su estancia

Junta y Universidad trabajan para reabrir en Béjar la residencia de alumnos tras quince años cerrada

Se ubica junto al IES Río Cuerpo de Hombre y se cerró en 2010 con 70 plazas y 26 residentes. La Cámara cuenta con empresas dispuestas a gestionarla, pero apuesta por una rehabilitación

Monleras rehabilitará una casa en ruinas para convertirla en el futuro centro de artesanía

La inversión será de casi 120.000 euros y los trabajos tendrán una duración de seis meses

Ciudad Rodrigo no descarta la compra de 'El Porvenir' para convertirlo en espacio multiusos

Los socios propietarios del inmueble decidirán su futuro el día 29 de agosto

Top 50
  1. 1 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  2. 2 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  3. 3 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  4. 4 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  5. 5 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  6. 6 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  7. 7 Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie»
  8. 8 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  9. 9 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  10. 10 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá

