Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 20 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:49
La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros
Se contratarán desempleados para recuperar y regenerar las zonas afectadas por los incendios
El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
El ganadero pensaba que habían muerto y se los encontró dentro del agua. «Abrí la portera, pero no quisieron irse de la finca donde viven desde pequeños», asegura
El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
El Ayuntamiento destaca el éxito de los trabajos de extinción y que la situación se mantiene «bajo control sin que el fuego baje de las cotas altas de la sierra», aunque pide vigilancia ante la «reactivación» de las llamas en Hervás
Serrada denuncia la «negligente» gestión en el incendio de La Alberca
El líder del PSOE salmantino reprochó al PP haber rechazado todas las propuestas socialistas para profesionalizar y reforzar el servicio
Dos heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en Villamayor
El aviso se ha recibido en la sala del 112 a las 13:25 horas de este miércoles
Cuatro heridos en un accidente de tráfico en San Muñoz
El suceso se ha producido a las 8:20 horas de este miércoles
Detenido en Salamanca con speed y billetes tras intentar huir de la Policía
En el registro, los agentes localizaron entre sus pertenencias sustancias estupefacientes dispuestas para la venta y billetes de distintas cuantías
Los Bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos
Los hechos se produjeron a las 20:22 horas de este martes
El alcalde de Cantalpino dice que el cohete se lanzó «sin peligro alguno»
Manuel Hierro señala que el lanzamiento se hizo desde un terreno totalmente cosechado y sin restos vegetales que pudieran ser inflamables
Cierre temporal de la biblioteca municipal Gabriel y Galán a partir del 1 de septiembre por obras de renovación de las instalaciones
Se reformarán los aseos, se sustituirán las puertas y se renovará la pintura interior del edificio
Ya se conocen todas las fechas de la nueva temporada del fútbol base en Salamanca
La competición comenzará el 28 de septiembre y terminará el 10 de mayo de 2026 en la mayoría de las ligas
Refuerzo inesperado en Avenida: la checa Natalie Stoupalova amplía el juego interior
Procedente del Arka Gdynia polaco, la pívot ha firmado para las primeras semanas de la temporada, con opción de prolongar su estancia
Junta y Universidad trabajan para reabrir en Béjar la residencia de alumnos tras quince años cerrada
Se ubica junto al IES Río Cuerpo de Hombre y se cerró en 2010 con 70 plazas y 26 residentes. La Cámara cuenta con empresas dispuestas a gestionarla, pero apuesta por una rehabilitación
Monleras rehabilitará una casa en ruinas para convertirla en el futuro centro de artesanía
La inversión será de casi 120.000 euros y los trabajos tendrán una duración de seis meses
Ciudad Rodrigo no descarta la compra de 'El Porvenir' para convertirlo en espacio multiusos
Los socios propietarios del inmueble decidirán su futuro el día 29 de agosto
