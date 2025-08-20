Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Serrada, en rueda de prensa. ALMEIDA

Serrada denuncia la «negligente» gestión en el incendio de La Alberca

El líder del PSOE salmantino reprochó al PP haber rechazado todas las propuestas socialistas para profesionalizar y reforzar el servicio

M. B.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:53

El PSOE de Salamanca ha denunciado la «negligente» gestión de la Diputación en materia de prevención y extinción de incendios tras el fuego declarado en La Alberca. David Serrada agradeció la labor de los efectivos y trasladó el pésame a las familias de los fallecidos, pero advirtió de la falta de medios y de coordinación.

El dirigente socialista también criticó que el camión de bomberos de La Alberca estuviera en mal estado y que el parque de Vitigudino permaneciera cerrado en plena emergencia. En su comparenencia, Serrada acusó al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, de incumplir la ley al mantener parques con voluntarios en lugar de personal funcionario y recordó que ya afronta causas judiciales por su gestión en Ciudad Rodrigo.

El líder del PSOE salmantino reprochó al PP haber rechazado todas las propuestas socialistas para profesionalizar y reforzar el servicio. «El mayor pirómano en Salamanca es Javier Iglesias», afirmó. Junto al alcalde de La Alberca y el portavoz Fernando Rubio, pidió un pleno extraordinario y reclamó explicaciones claras sobre prevención y recursos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  5. 5 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  6. 6 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  7. 7 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  8. 8 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  9. 9 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  10. 10 Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Serrada denuncia la «negligente» gestión en el incendio de La Alberca

Serrada denuncia la «negligente» gestión en el incendio de La Alberca