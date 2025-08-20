Serrada denuncia la «negligente» gestión en el incendio de La Alberca El líder del PSOE salmantino reprochó al PP haber rechazado todas las propuestas socialistas para profesionalizar y reforzar el servicio

El PSOE de Salamanca ha denunciado la «negligente» gestión de la Diputación en materia de prevención y extinción de incendios tras el fuego declarado en La Alberca. David Serrada agradeció la labor de los efectivos y trasladó el pésame a las familias de los fallecidos, pero advirtió de la falta de medios y de coordinación.

El dirigente socialista también criticó que el camión de bomberos de La Alberca estuviera en mal estado y que el parque de Vitigudino permaneciera cerrado en plena emergencia. En su comparenencia, Serrada acusó al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, de incumplir la ley al mantener parques con voluntarios en lugar de personal funcionario y recordó que ya afronta causas judiciales por su gestión en Ciudad Rodrigo.

El líder del PSOE salmantino reprochó al PP haber rechazado todas las propuestas socialistas para profesionalizar y reforzar el servicio. «El mayor pirómano en Salamanca es Javier Iglesias», afirmó. Junto al alcalde de La Alberca y el portavoz Fernando Rubio, pidió un pleno extraordinario y reclamó explicaciones claras sobre prevención y recursos.