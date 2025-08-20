Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en Villamayor

El aviso se ha recibido en la sala del 112 a las 13:25 horas de este miércoles

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:49

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Villamayor. A las 13:25 horas de este miércoles, se ha recibido aviso en la sala del 112 de un accidente entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 6 de la SA-300. Automáticamente, se ha dado aviso a la Policía Local de Villamayor, a la Guardia Civil y al Sacyl. Los dos heridos han sido de carácter leve y no han requerido traslado a ningún centro sanitario.

Una de las causas que se barajan del accidente es que el supuesto responsable se ha saltado la señal de prioridad de acceso a la urbanización Los Almendros. Ambos conductores han dado negativo en alcoholemia y drogas.

