Junta y Universidad trabajan para reabrir en Béjar la residencia de alumnos tras quince años cerrada Se ubica junto al IES Río Cuerpo de Hombre y se cerró en 2010 con 70 plazas y 26 residentes. La Cámara cuenta con empresas dispuestas a gestionarla, pero apuesta por una rehabilitación.

La Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca trabajan en la reapertura de la residencia de alumnos existente junto al instituto Río Cuerpo de Hombre, que suma quince años cerrada.

Se ubica junto a las instalaciones de ese centro educativo en la calle Cordel de Merinas de la ciudad y carece de uso desde 2010 con apenas 26 residentes para un total de 70 plazas de alojamiento. Precisamente el cierre de esa residencia permitió hace una década la implantación de un grado de FP Básica en cocina y hostelería aprovechando las cocinas de esa residencia.

Quince años después, ambas instituciones han puesto su atención en ese edificio para acoger a la masa de alumnado que se espera llegue a Béjar a partir del crecimiento de matrículas de la Escuela de Ingeniería, dependiente de la Universidad de Salamanca. De momento, responsables de Educación y de la institución académica han mantenido conversaciones para avanzar en un posible acuerdo que permita el uso de ese edificio para los alumnos de la Escuela de Ingenieros.

Falta, de momento, una visita a las instalaciones de cara al mes de septiembre para conocer el estado de ese edificio y valorar la opción de su reapertura en próximos cursos.

Y como testigos de esos primeros avances, representantes de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad, de Béjar Emprende y de Secot han participado en una reunión para trabajar por la ciudad. De hecho, apuestan por el desarrollo de un plan de rehabilitación previo para su modernización después de 15 años cerrada. Además, esa entidad colaborará con ese proyecto para contactar empresas locales que estén interesadas en asumir la gestión integral de ese alojamiento mediante el correspondiente proceso administrativo. Sería mediante un contrato para asumir la limpieza, el mantenimiento, la atención al alumnado y el servicio de comedor, entre otros servicios.

La tercera institución que podría apoyar esa mejora para Béjar sería el Ayuntamiento de la ciudad después de que su nuevo alcalde, Antonio Cámara, planteara en sus primeros días al frente del gobierno local su apuesta por el diálogo con la Universidad de Salamanca y la Pontificia. El objetivo es el mismo, es decir, el aumento el alumnado para que Béjar sea una ciudad universitaria.

EL DATO

800

Esa es la cifra de alumnos que la Cámara de Comercio estima acogerá la ciudad de Béjar en un parte de años si se confirma la tendencia al alza en las matriculaciones de la Escuela de Ingenieros