Cuatro heridos en un accidente de tráfico en San Muñoz

El suceso se ha producido a eso de las 8.20 horas de este miércoles

La Gaceta

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:26

Cuatro personas heridas en un accidente en San Muñoz. El aviso del suceso al 112 se ha producido a las 8:21 en el que se indicaba que había una salida de vía en la DSA 307 en el km 5 en la salida de San Muñoz. Se produjo una salida de vía de un vehículo y ha volcado. Las cuatro personas heridas han tenido magulladuras. Están todos conscientes y fuera del vehículo.

