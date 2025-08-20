Cuatro heridos en un accidente de tráfico en San Muñoz
El suceso se ha producido a eso de las 8.20 horas de este miércoles
La Gaceta
Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:26
Cuatro personas heridas en un accidente en San Muñoz. El aviso del suceso al 112 se ha producido a las 8:21 en el que se indicaba que había una salida de vía en la DSA 307 en el km 5 en la salida de San Muñoz. Se produjo una salida de vía de un vehículo y ha volcado. Las cuatro personas heridas han tenido magulladuras. Están todos conscientes y fuera del vehículo.
