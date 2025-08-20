Monleras rehabilitará una casa en ruinas para convertirla en el futuro centro de artesanía La inversión será de casi 120.000 euros y los trabajos tendrán una duración de seis meses

El Ayuntamiento de Monleras ha sacado a licitación las obras del centro de artesanía de la localidad dentro del proyecto transfronterizo Re-cordare, una iniciativa en la que cinco municipios charros y el luso de Fundao, llevarán a cabo la rehabilitación de edificios para la creación de una red de espacios de la memoria, destinados a preservar las tradiciones más arraigadas a los municipios participantes serán los protagonistas de la temática de cada ecomuseo.

En el caso de Monleras, el proyecto reconvertirá una casa en estado de ruina en el centro de artesanía. El inmueble, según la memoria del proyecto, tiene una parte de su superficie cubierta, con una estructura de madera en muy mal estado de conservación y una fachada de mampostería con huecos remarcados, así como muros interiores de carga de adobe y mampostería. El uso principal del edificio, una vez rehabilitado en su infraestructura, será el aula-taller de artesanías y contendrá además, un espacio previo que pueda servir de espacio expositivo, los espacios complementarios destinados a almacenamiento, limpieza y baño, así como un parte de almacenamiento en planta superior. Para favorecer la entrada de luz, se proyectan dos grandes tragaluces abiertos en cubierta y conformados en yeso, del mismo modo que las antiguas claraboyas de escayola y caña.

El edificio contará con elementos para favorecer la eficiencia energética y con los servicio de abastecimiento y comunicaciones necesarios, sin olvidar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. El precio de salida para esta obra es de 119.944 euros, IVA incluido y se estima un plazo de 6 meses para llevar a cabo los trabajos.

Un proyecto internacional

Monleras, junto a las localidades de Morille, Villaseco de los Gamitos, Juzbado, Mogarraz y el municipio luso de Saldeia, perteneciente a la Cámara de Fundao, forman parte de esta iniciativa que busca potenciar el turismo entre todos ellos ofreciendo espacios únicos basados en la tradición de cada uno de ellos.

La iniciativa Re-cordare cuenta con un presupuesto total del proyecto aprobado de 1.393.812 euros y ha sido dotado con el máximo porcentaje de financiación (el 75% del total) por parte de la Unión Europea para ejecutar hasta 2026.