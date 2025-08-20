El alcalde de Cantalpino dice que el cohete se lanzó «sin peligro alguno»

La Gaceta Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:20 Comenta Compartir

El alcalde de Cantalpino, Manuel Hierro, asegura, tras el revuelo que se ha montado sobre el lanzamiento de un cohete el pasado 16 de agosto para anunciar un encierro cuanto estaba totalmente prohibido por riesgo de incendio, lo que ha motivado una apertura de investigación por parte de la Junta de Castilla y León, que dicho lanzamiento se realizó «sin que existiese peligro alguno, ya que antes de su lanzamiento se buscón el lugar adecuado de un terreno totalmente cosechado y sin restos de vegetales que pudieran ser inflamables» y que en ese preciso instante las parcelas «se encontraban con el riego encendido y totalmente húmedas», según desgrana en un comunicado.

Hierro califica este hecho como «totalmente necesario» para la seguridad de los participantes en el festejo y de la población en general, pues «el organizador se encuentra en la obligación de avisar del momento de la suelta del ganado». Y en este sentido, el regidor señala que «la única forma eficaz de avisar es mediante un sonido que se escuche en la distancia», al tiempo que reconoce ser «consciente» de la situación de peligro de incendios en la que se encontraba, por lo que «se tomó la decisión de lanzar un único cohete y no tres como se hace habitualmente en nuestro pueblo en este tipo de eventos».

Manuel Hierro subraya también que «la seguridad ha sido y será siempre primordial para este Ayuntamiento» y que por eso «se tomaron todas las medidas necesarias para que no existiese peligro alguno, tanto de incendios como de percances para las personas con el ganado bravo que participaba en dicho festejo», al tiempo que muestra su agradecimiento al «trabajo ímprobo de los equipos de extinción de incendios», así como a los vecinos de Cantalpino por «el ejemplar comportamiento» durante las fiestas.