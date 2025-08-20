Refuerzo inesperado en Avenida: la checa Natalie Stoupalova amplía el juego interior Procedente del Arka Gdynia polaco, la pívot ha firmado para las primeras semanas de la temporada, con opción de prolongar su estancia

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:37

El Perfumerías Avenida ha sorprendido este miércoles al anunciar un nuevo fichaje, cuando parecía que la plantilla para la temporada 2025/26 estaba cerrada: Natalie Stoupalova, pívot checa de 28 años y 1.87 metros, reforzará a las de Anna Montañana, de momento, de manera temporal.

Ya que Khadijiah Cave y Regan Margarity no van a unirse al equipo desde el principio, el club presidido por Jorge Recio ha realizado esta apuesta por Stoupalova, que permanecerá en el equipo durante estas primeras semanas, con opción de alargar su estancia.

La checa procede del Arka Gdynia polaco, con el que conquistó el título de liga promediando cerca de 10 puntos y 3 rebotes en menos de 20 minutos por encuentro. Fija con su selección, en el último Eurobasket firmó 7 puntos y 3 rebotes por partido.

Con experiencia en la Eurocup, competición que disputará el Perfumerías Avenida esta campaña, Stoupalova se trata «de una interior muy móvil, con capacidad de tiro exterior desde el pick & pop y capacidad para fabricarse sus canastas. Envergadura y rapidez para correr al contraataque en una pieza que, seguro, sabrá encajar en los esquemas del equipo en este inicio de campaña», según el comunicado que ha facilitado la entidad perfumera.