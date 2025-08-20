Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natalie Stoupalova, en un partido con la selección checa.

Refuerzo inesperado en Avenida: la checa Natalie Stoupalova amplía el juego interior

Procedente del Arka Gdynia polaco, la pívot ha firmado para las primeras semanas de la temporada, con opción de prolongar su estancia

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:37

El Perfumerías Avenida ha sorprendido este miércoles al anunciar un nuevo fichaje, cuando parecía que la plantilla para la temporada 2025/26 estaba cerrada: Natalie Stoupalova, pívot checa de 28 años y 1.87 metros, reforzará a las de Anna Montañana, de momento, de manera temporal.

Ya que Khadijiah Cave y Regan Margarity no van a unirse al equipo desde el principio, el club presidido por Jorge Recio ha realizado esta apuesta por Stoupalova, que permanecerá en el equipo durante estas primeras semanas, con opción de alargar su estancia.

La checa procede del Arka Gdynia polaco, con el que conquistó el título de liga promediando cerca de 10 puntos y 3 rebotes en menos de 20 minutos por encuentro. Fija con su selección, en el último Eurobasket firmó 7 puntos y 3 rebotes por partido.

Con experiencia en la Eurocup, competición que disputará el Perfumerías Avenida esta campaña, Stoupalova se trata «de una interior muy móvil, con capacidad de tiro exterior desde el pick & pop y capacidad para fabricarse sus canastas. Envergadura y rapidez para correr al contraataque en una pieza que, seguro, sabrá encajar en los esquemas del equipo en este inicio de campaña», según el comunicado que ha facilitado la entidad perfumera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  5. 5 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  6. 6 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  7. 7 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  8. 8 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  9. 9 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  10. 10 Bendita gente de campo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Refuerzo inesperado en Avenida: la checa Natalie Stoupalova amplía el juego interior

Refuerzo inesperado en Avenida: la checa Natalie Stoupalova amplía el juego interior