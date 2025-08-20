Los bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos Los hechos se produjeron a las 20.22 horas de este martes

La Gaceta Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:15 | Actualizado 09:29h.

Los bomberos tuvieron que rescatar este martes a un menor de 14 años que se cayó por una ladera cuando montaba en la bicicleta en la carretera DSA-504 sentido Florida de Liébana, dentro del término municipal de Doñinos, en Salamanca.

Según informa el 112, los hechos se produjeron a las 20.22 horas, momento en el que la sala da aviso a Guardia Civil, Emergencias-Sacyl y Bomberos.

En el lugar, los facultativos atendieron al joven que fue trasladado al hospital.