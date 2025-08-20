Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos

Los hechos se produjeron a las 20.22 horas de este martes

La Gaceta

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:15

Los bomberos tuvieron que rescatar este martes a un menor de 14 años que se cayó por una ladera cuando montaba en la bicicleta en la carretera DSA-504 sentido Florida de Liébana, dentro del término municipal de Doñinos, en Salamanca.

Según informa el 112, los hechos se produjeron a las 20.22 horas, momento en el que la sala da aviso a Guardia Civil, Emergencias-Sacyl y Bomberos.

En el lugar, los facultativos atendieron al joven que fue trasladado al hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  2. 2 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  5. 5 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  6. 6 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  7. 7 Bendita gente de campo
  8. 8 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  9. 9 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  10. 10 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos

Los bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos