Los bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos
Los hechos se produjeron a las 20.22 horas de este martes
La Gaceta
Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:15
Los bomberos tuvieron que rescatar este martes a un menor de 14 años que se cayó por una ladera cuando montaba en la bicicleta en la carretera DSA-504 sentido Florida de Liébana, dentro del término municipal de Doñinos, en Salamanca.
Según informa el 112, los hechos se produjeron a las 20.22 horas, momento en el que la sala da aviso a Guardia Civil, Emergencias-Sacyl y Bomberos.
En el lugar, los facultativos atendieron al joven que fue trasladado al hospital.
