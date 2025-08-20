Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exterior del edificio que podria adquirir el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo D. S.

Ciudad Rodrigo no descarta la compra de «El Porvenir» para convertirlo en espacio multiusos

Los socios propietarios del inmueble decidirán su futuro el día 29 de agosto

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:46

El inmueble que durante años fue el centro cultura y recreativo de la asociación «El Porvenir», impulsora entre otras del Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo, conocerá su futuro el próximo 29 de agosto cuando los socios que integran el colectivo celebrarán una reunión para evaluar la venta del inmueble.

Entre las opciones se sitúa el Ayuntamiento mirobrigense que ya mostró interés en la situación de este edificio colindante al teatro tras la extinción de la asociación en el verano de 2023. «Hace unas semanas antes de verano tuvimos una reunión con ellos para tener una toma de contacto», señala el regidor municipal, Marcos Iglesias, que pone de manifiesto que uno de los condicionantes ha sido la unanimidad de los socios. «Había herencias no resueltas entre algunos accionistas, algunas cosas no estaban formalizadas y han estado en un proceso para aclarar la situación legal y cuando eso pasó vinieron y nos comentaron que la decisión que han tomado es de venderlo».

Desde el primer momento el Consistorio ha mostrado su interés en adquirirlo. «Nos han traído una propuesta y estamos en contacto para intentar llegar a un acuerdo y el lunes de la próxima semana tendremos un nuevo encuentro».

Según indica el alcalde, la compra de este inmueble daría lugar a un gran centro cultura de apoyo al Teatro Nuevo «Fernando Arrabal», que albergaría actividades que actualmente en Ciudad Rodrigo no tiene un espacio concreto. «Sería un centro multiusos y nos permitiría descargar al teatro con algunos eventos que no llena el aforo. Por nuestra parte, el interés está, pero hay que tener en cuenta que, además de la compra, luego el edificio requiere una gran inversión para su adecuación».

«Habría que darle la accesibilidad, unirlo con el teatro o por ejemplo la cubierta habría que sustituirla ya que actualmente tiene uralita y habría que retirarla», comenta el alcalde mirobrigense que reconoce que esas actuaciones se podría ir «haciendo poco a poco». Con esta acción el Consistorio sigue su línea de recuperación de edificios emblemáticos como el Palacio de Cartago, el antiguo centro de salud que será el nuevo CIS o al intención de adquirir la antigua plaza de toros. «Son edificios cuya finalidad natural debe ser pública», sentencia Iglesias.

