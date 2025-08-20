El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres El Ayuntamiento destaca el éxito de los trabajos de extinción y que la situación se mantiene «bajo control sin que el fuego baje de las cotas altas de la sierra», aunque pide vigilancia ante la «reactivación» de las llamas en Hervás

El Ayuntamiento de Candelario ha emitido este miércoles un comunicado para informar a la población sobre la evolución del incendio que afecta a la provincia. Según el parte oficial, las labores de extinción realizadas durante la jornada de martes, han sido «muy productivas» gracias al trabajo conjunto de medios terrestres y aéreos que operan en el término municipal. La situación, aseguran, permanece «bajo control» y el fuego no ha bajado de las cotas altas de la sierra.

Esta mañana se han retomado las labores de lucha contra el fuego en el único frente activo en la provincia de Salamanca, que, según el Ayuntamiento, «no reviste peligro». Destacan, además, que tanto el municipio de Candelario como las áreas boscosas cercanas continúan alejadas del incendio, por lo que la población puede mantenerse tranquila por el momento.

Pese al optimismo, el Consistorio manifiesta cautela ante la evolución del incendio que afecta a Jarilla y Hervás (Cáceres), donde las llamas han cobrado fuerza en las últimas horas y han avanzado posiciones. Esta circunstancia obliga a los servicios de emergencia y a la ciudadanía a permanecer «vigilantes y atentos». El Ayuntamiento señala que será fundamental observar la evolución durante este miércoles y confía en que los trabajos realizados desde Extremadura permitan reconducir la situación.

Desde el Consistorio se ha reiterado el compromiso de mantener informada a la población conforme se produzcan novedades respecto a la emergencia.

El incendio continúa en nivel 1 de peligrosidad desde este martes a las 8:40 horas y casi una treintena de medios han trabajado para sofocar las llamas desde su origen. Actualmente hay 22 medios desplegados en la zona, entre ellos dos técnicos, nueve agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer, dos ELIF y un helicóptero.

Otros activos en El Payo, Navasfrías y Cipérez, que bajó a nivel 0

Otros tres fuegos continúan activos en la provincia de Salamanca, entre ellos el de El Payo, Navasfrías y Cipérez, que bajó a nivel 0 en la tarde de este martes. En el primero, que se inició el viernes, 15 de agosto sobre las 13:20 horas, 55 medios han trabajado desde su origen en la zona, en la que actualmente no hay ninguno.

Este lunes, 18 de agosto, se originó el incendio en Navasfrías sobre las 9:30 horas. Un total de 31 medios han sido asignados para sofocar las llamas, de ellos solo quedan cuatro desplegados, entre ellos tres celadores.

El de Cipérez, iniciado en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos el miércoles, 13 de agosto, sobre las 14:40 horas, bajó este martes a nivel 0. Las llamas, que ya han arrasado más 10.500 hectáreas desde que subió a nivel 2 de gravedad el pasado viernes, se ha convertido en el más grande declarado en la provincia de Salamanca.