Ya se conocen todas las fechas de la nueva temporada del fútbol base en Salamanca La competición comenzará el 28 de septiembre y terminará el 10 de mayo de 2026 en la mayoría de las ligas

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:46

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol ha hecho públicas las fechas para las competiciones provinciales en la temporada 2025/26, por lo que clubes y familias ya tienen conocimiento de las mismas para poder terminar de planificar el curso.

En la mayoría de las ligas, salvo aquellas que cuenten con un número de equipos de 15 a 18 (que comenzarán dos semanas antes), la primera jornada tendrá lugar el 28 de septiembre. La finalización de la temporada, también en general, llegará el 10 de mayo.

A lo largo de esos meses habrá parones por distintas festividades: el puente de Todos los Santos, Constitución-Inmaculada, Navidad (la última jornada del año se jugará el fin de semana del 21 de diciembre y la primera de 2026 el del 11 de enero), Semana Santa, y 1 de mayo.

La RFCYLF ha establecido también las posibles fechas para recuperar partidos aplazados, así como los calendarios particulares dependiendo del número de equipos, y si la competición se celebra a dos, tres, cuatro o cinco vueltas.