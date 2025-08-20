Detenido en Salamanca con speed y billetes tras intentar huir de la Policía En el registro, los agentes localizaron entre sus pertenencias sustancias estupefacientes dispuestas para la venta y billetes de distintas cuantías

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre como supuesto autor de un delito contra la salud pública. Cuando los funcionarios realizaban labores de prevención en zonas de ocio nocturno de la ciudad, observaron como un individuo al detectar su presencia realizaba movimientos evasivos. Por todo ello, procedieron a su identificación y al registro de sus pertenencias.

Durante el mismo se le intervinieron sustancias estupefacientes y una considerable cantidad de dinero en billetes de distinta cuantía. La sustancia localizada fue speed y se encontraba distribuida en dos envoltorios con un peso total de 2,8 gramos. También se localizaron numerosos billetes de distintas cantidades en distintos bolsillos.

En vista de los hechos, los funcionarios policiales procedieron al arresto del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública. Posteriormente fue trasladado junto con todo lo intervenido hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, para la realización de las diligencias oportunas al respecto. Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites necesarios, los efectivos pusieron al arrestado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.