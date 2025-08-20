Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Biblioteca Gabriel y Galán.

Cierre temporal de la biblioteca municipal Gabriel y Galán a partir del 1 de septiembre por obras de renovación de las instalaciones

Se reformarán los aseos, se sustituirán las puertas y se renovará la pintura interior del edificio

La Gaceta

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:43

La biblioteca municipal Gabriel y Galán cerrará temporalmente sus puertas a partir del próximo 1 de septiembre debido a los trabajos de renovación del edificio incluidos en los programas mixtos de formación del Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

En concreto, se reformarán los aseos, se sustituirán las puertas y se renovará la pintura interior del edificio. Estos trabajos están incluidos en los programas 'Alto de los Montalvos' y 'Carmen Martín Gaite', que permiten la contratación de 32 personas participantes y de 8 docentes. Al mismo tiempo, suponen la mejora de la accesibilidad y las condiciones en espacios municipales, y por tanto, una mejora en la calidad de las instalaciones para beneficio de sus usuarios.

Para la devolución de documentos, se podrán entregar en la propia biblioteca Gabriel y Galán durante la primera semana de septiembre, o hasta que las obras lo permitan. También en cualquiera de las bibliotecas de la red municipal o en la biblioteca Gabriel y Galán cuando reabra sus puertas, sin penalización.

