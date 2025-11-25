Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 25 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída

La mujer sangraba abundantemente por la nariz, lo que ha alarmado a los viandantes que estaban a su alrededor

Rescate a contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica

Según las primeras informaciones, estaba realizando labores de mantenimiento en las turbinas

Una llave a la felicidad: «Para nosotros es un regalo de Navidad»

Esta promoción en alquiler renovable se encuentra en Capuchinos con una inversión de 5 millones

El Gobierno elige como nueva fiscal general a la salmantina Teresa Peramato, progresista experta en violencia de género

Aunque respetada por su trayectoria profesional, algunas voces recelan por su estrecha vinculación con la UPF

«Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula»

Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado, aseguró en una entrevista a LA GACETA que Salamanca es para ella «la ciudad más bonita y entrañable» que conoce y que hace patria siempre que puede

Minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de violencia de género

Responsables de las instituciones han participado en la convocatoria con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión

Desde que tuvo conocimiento de la orden de ingreso dejó el trabajo, vendió su vehículo y se recluyó en el domicilio sin salir

El PSOE pide una tasa de basura que penalice a quienes viven en barrios que no reciclan

Propone una mayor carga fiscal a quienes alquilan habitaciones

Un coche atropella a una septuagenaria en un paso de peatones de Ciudad Rodrigo

El suceso ha tenido lugar este martes a mediodía en la avenida de Portugal

«Estamos profundamente orgullosos de este oro que lo hemos celebrado como si fuera nuestro»

El Ayuntamiento de Salamanca homenajea a Alberto Miranda por su campeonato de Europa con Alemania en el Eurobasket

Unionistas ya tiene fecha para su último partido de 2025 y salva uno de los mayores desplazamientos visitantes de la temporada

La RFEF fija para el sábado 20 de diciembre el encuentro frente al CP Cacereño en el Reina Sofía, esquivando así las elecciones autonómicas con esa Comunidad

Parra se pone a mil en el Salamanca UDS

El lateral madrileño, primer jugador de la plantilla de Jorge García en superar esa barrera de minutos, además de ser ya el único que ha sido titular en todos y cada uno de los choques de Liga

La Junta y la Diputación impulsan la formación turística en la Sierra de Francia

Garcibuey acoge este programa pionero en la provincia enfocado hacia este sector

Luz verde al desarrollo residencial en Cabrerizos de más de 500 viviendas

Aprobado en pleno con el voto en contra de Vox y la abstención de PSOE

Nueva ruta en Santa Marta que conecta sus espacios naturales

Se trata de la ruta 'Arroyo Requesenes', que se une a la de 'Los Puentes del Arte' o la Isla del Soto. El proyecto ha sido presentado hoy por el Ayuntamiento, que ha invertido más de 17.000 euros en el acondicionamiento de casi un kilómetro de espacio natural

Arranca la obra de las viviendas sociales de Santa Marta que se prolongará un año y medio

Están destinadas al colectivo de los jóvenes y su precio se rebaja un 20%. La Junta llevará a cabo una inversión de 4,5 millones de euros en este bloque de 27 pisos

