Una llave a la felicidad: «Para nosotros es un regalo de Navidad» Esta promoción en alquiler renovable se encuentra en Capuchinos con una inversión de 5 millones

Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Salamanca entregó este martes las llaves de la nueva promoción de 48 viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicada en el barrio de Capuchinos, en un acto marcado por la emoción de los adjudicatarios, en su gran mayoría personas mayores o con movilidad reducida, quienes recibieron la noticia como «una auténtica lotería». La promoción cuenta además con 48 trasteros y 52 plazas de garaje, y ha sido financiada en parte con fondos europeos NextGenerationEU.

Durante la entrega, varios beneficiarios compartieron su experiencia al conocer el resultado del sorteo. Uno de ellos explicaba entre risas la confusión inicial con los números: «Nosotros teníamos el 91 y pensábamos que no nos tocaba… Nos dijo un compañero suyo de La Gaceta, precisamente: '¡que sí, que les ha tocado!' Si no, ni nos enteramos. Era del 60 al 108, menos mal que nos avisaron».

Otra adjudicataria, Cecilia García García, relató que vivió el momento con nervios y sorpresa: «Sacaron la bola del 60 y nosotros teníamos el 65. En cuanto lo vimos en la pantalla supimos que nos había tocado. Muy contentos, la verdad».

Cecilia y su familia han recibido un tercero piso, en régimen de alquiler renovable cada siete años y con una cuota mensual de 318 euros más comunidad. También han optado por un trastero, con una cuota adicional de 18 euros: «Está muy chula. Es pequeñita, pero qué más queremos ya. Para nosotros es un regalo de Navidad», expresó.

La nueva promoción, situada entre las calles Puebla de Sanabria, Maragatería y Villalpando, ha supuesto una inversión total de 5.130.869,81 euros, de los cuales 1.923.600 proceden de fondos europeos Next Generation dentro del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, perteneciente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante el acto, el alcalde Carlos García Carbayo destacó que estas viviendas suponen «un modelo de éxito que permite a las personas mayores acceder a residencias accesibles, colaborar entre vecinos y disfrutar de un envejecimiento activo con mayor calidad de vida». Aunque alguna usuaria sentía pena de abandonar el edificio donde vivía actualmente: «Hemos dejado allí muchos recuerdos pero aquí tenemos más comodidades».

El regidor señaló además que Salamanca continúa ampliando su parque público de vivienda, con especial atención a jóvenes: el 30% de las 326 viviendas de alquiler habilitadas en los últimos años están reservadas para menores de 36 años, muchas de ellas con movilidad reducida. Asimismo, anunció que ya está en marcha una nueva promoción de 55 viviendas en Pizarrales, y que en 2026 comenzará la construcción de 33 nuevas viviendas protegidas en la calle Túnel de la Televisión, acompañadas de un gran aparcamiento de 222 plazas.

La promoción de Capuchinos continúa la línea de diseño del Patronato Municipal de Vivienda: edificios eficientes y adaptados. Cuenta con: «20% menos de consumo energético que un edificio nuevo estándar». Con Placas fotovoltaicas y sistemas de aerotermia, recuperadores de calor, que permiten ventilar sin perder energía. Son viviendas totalmente adaptadas a personas con movilidad reducida.

El edificio se distribuye en siete plantas, dos de ellas bajo rasante para trasteros y garajes. Las plantas primera, segunda y tercera albergan 16 viviendas cada una, de entre 55 y 61 m², con dos dormitorios, salón-cocina, baño, armarios empotrados y balcón-tendedero. La planta baja incluye un patio ajardinado, zonas comunes de convivencia y lavandería.

Desde la creación del Patronato en 1988, Salamanca ha promovido 2.549 viviendas protegidas en 67 edificios, con una inversión acumulada que supera los 135 millones.

Para los beneficiarios, sin embargo, la cifra es lo de menos. Lo importante es que empiezan una nueva etapa en un hogar accesible, moderno y asequible. «Para nosotros es como si nos hubiera tocado la lotería», decía Cecilia al despedirse.