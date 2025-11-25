«Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula» Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado, aseguró en una entrevista a LA GACETA que Salamanca es para ella «la ciudad más bonita y entrañable» que conoce y que hace patria siempre que puede

La Gaceta Martes, 25 de noviembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

El Gobierno ha anunciado este martes la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Se trata de una fiscal con 35 años de carrera que destaca, sobre todo, por su experiencia en la lucha contra la violencia de género pero también por su carácter progresista.

Desde el Gobierno destacan a la salmantina por su «amplia trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género», llegando a definirla como «una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia».

Peramato se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, e ingresó en la carrera fiscal en 1990 pasando por diversas fiscalías --Tenerife, Valladolid y Barcelona-- hasta que recaló en Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.

Sin embargo, su vínculo con Salamanca nunca ha desaparecido. En una entrevista concedida a LA GACETA el pasado 3 de marzo, mostraba el orgullo por sus raíces. «Voy todo lo que puedo, porque estamos a dos horas y cuarto y yo tengo allí a la mayoría de mis hermanos, a mis suegros y a mi madre. Salamanca para mí es la ciudad más bonita y más entrañable de las que conozco, pues tiene ese espíritu de acogimiento que se echa de menos en otras ciudades que son más frías, que no tienen esa cercanía ni el ambiente que tiene Salamanca», aseguraba.

«Además tiene una cantidad de arte y de cultura que rebosa por las cuatro esquinas. Yo estoy enamorada de mi tierra; siempre digo que soy salmantina hasta la médula», añadía Peramato.

La entonces Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, iba a ser unos días después distinguida por su «trayectoria y servicio público» por el Consejo Sectorial de la Mujer de Salamanca con motivo del Día de la Mujer. «El hecho de que me reconozcan en mi propia tierra es mucho más emotivo. Estoy emocionada y sobre todo muy agradecida, y me parece que puede ser un acto muy importante de cara a la proyección de las mujeres salmantinas que trabajan en diferentes ámbitos por la igualdad de la mujer», admitía. «También es un acto muy importante y muy emotivo porque puedo disfrutarlo con mi familia, especialmente con mi madre, que para mí ha sido siempre un referente y una mujer heroica», proseguía en la citada entrevista a este medio.

Teresa Peramato tiraba de refrán para asegurar que hay uno que dice que nadie es profeta en su tierra: «Nunca he hecho mucho caso a determinados dichos o refranes, aunque es la sabiduría popular, pero un reconocimiento en tu propia tierra por una trayectoria profesional y también personal en la lucha por alcanzar la igualdad, para mí es muy importante. Entre todos los reconocimientos que he recibido, lo pondría el primero o entre los primeros, seguro. Me llega a la fibra».

Por último, al ser preguntada por si se consideraba una gran embajadora de Salamanca no dudaba en afirmar con orgullo que hacía «patria» siempre que podía.