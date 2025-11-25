Luz verde al desarrollo residencial en Cabrerizos de más de 500 viviendas Aprobado en pleno con el voto en contra de Vox y la abstención de PSOE

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha dado un nuevo paso para transformar el crecimiento urbano del municipio con la aprobación provisional del Plan Parcial U.Ur-21, un proyecto que redefine el ensanche del casco urbano y que permitirá la construcción de 521 nuevas viviendas. El desarrollo completo del sector, que abarca cerca de 289.000 metros cuadrados, configurará una amplia zona residencial con el modelo que caracteriza a la localidad: viviendas unifamiliares y pareadas sobre parcelas de 300 m2.

El equipo de Gobierno volvió a quedarse solo en el apoyo a esta iniciativa, que ocupará el corredor comprendido entre la trasera del campo de fútbol y la Casa Imperial. El PSOE optó por la abstención y Vox votó en contra, manteniendo la misma posición que en la votación del mes de mayo. El portavoz del Ejecutivo municipal, Jesús Quintero, destacó que «la ampliación facilitará cubrir necesidades actuales, entre ellas la búsqueda de un terreno adecuado, y lo más cercano al casco urbano, para la futura construcción de las piscinas municipales».

La documentación será remitida a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta para la aprobación definitiva del proyecto.

El otro punto central del pleno fue la ampliación del cementerio municipal, aprobada por unanimidad. El camposanto crecerá 1.100 metros cuadrados gracias a la parcela anexa, lo que permitirá habilitar un centenar de nuevas sepulturas, 144 columbarios, 80 nichos y un depósito de cadáveres, instalación obligatoria para municipios de más de 5.000 habitantes. El proyecto incluye además un almacén para los materiales de enterramiento. La obra, con un coste de 314.220 euros, será financiada a través del Plan Bienal de Inversiones de la Diputación y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

