Nueva ruta en Santa Marta que conecta sus espacios naturales Se trata de la ruta 'Arroyo Requesenes', que se une a la de 'Los Puentes del Arte' o la Isla del Soto. El proyecto ha sido presentado hoy por el Ayuntamiento, que ha invertido más de 17.000 euros en el acondicionamiento de casi un kilómetro de espacio natural

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado oficialmente la nueva ruta 'Arroyo Requesenes', un recorrido de carácter turístico y de ocio pensado para todas las edades, especialmente para familias, y que amplía la red de espacios naturales transitables del municipio. El alcalde, David Mingo, ha estado acompañado en la presentación por la concejala de Mantenimiento y Medio Ambiente, Marta Labrador, y el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno.

El trazado, de unos 800 metros, discurre junto al cauce del arroyo y permite recorrer zonas poco conocidas por los vecinos. La ruta parte de la avenida Zamora, junto a los huertos urbanos, atraviesa la avenida Padres Paúles y se adentra en la urbanización La Fontana, bordeando el arroyo hasta la zona deportiva de La Raqueta. Desde allí conecta con la calle Ámsterdam y el Paseo Fluvial, creando un corredor natural que enlaza directamente con la reciente ruta Los Puentes del Arte y, a través de ella, con el paseo Francisco Bernis y la Isla del Soto.

El regidor destacó la importancia de esta actuación dentro de la estrategia municipal para potenciar el turismo de naturaleza: «Es una actuación muy novedosa, en la línea en la que venimos trabajando. Es una ruta que mucha gente ni siquiera sabía que existía y hemos recuperado casi un kilómetro para peatones y bicicletas preservando la naturaleza». Mingo subrayó además el impacto del proyecto en la calidad de vida de los residentes de la zona: «Esto también va a permitir que los vecinos de La Fontana tengan limpios los anejos a sus casas y queremos, en el futuro, iluminar el recorrido cuando contemos con todas las autorizaciones».

Para habilitar la ruta fue necesario un importante trabajo previo de limpieza y recuperación ambiental del arroyo, con una inversión municipal de 17.487 euros. Se acondicionaron 750 metros aguas arriba, retirando vegetación, maleza y residuos sólidos con el objetivo de asegurar la correcta evacuación del agua y mejorar el entorno.

Mingo recordó que este proyecto contribuye a configurar una red continua de senderos en Santa Marta: «Estamos generando una ruta peatonal que antes no existía. Entre Los Puentes del Arte, la Isla del Soto, el paseo José Bernís y ahora esta, se puede circundar el municipio sin apenas tocar pavimento, lo que mejora la seguridad vial».

Con esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un modelo de turismo sostenible basado en la naturaleza, los itinerarios verdes y la recuperación de espacios olvidados.