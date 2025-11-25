Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia se trasladó hasta el lugar.

Un coche atropella a una septuagenaria en un paso de peatones de Ciudad Rodrigo

El suceso ha tenido lugar este martes a mediodía en la avenida de Portugal

M. C.

SALAMANCA

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:04

Una septuagenaria ha resultado herida en un nuevo atropello en la provincia, en el término e Ciudad Rodrigo.

El 112 ha recibido aviso del accidente a las 12:39 horas de este martes. La mujer, de unos 70 años según los alertantes, fue arrollado en la avenida de Portugal, en el cruce con la Bajada de Santa Cruz (carretera de Ivanrey), en un paso de cebra.

El servicio de emergencias ha dado aviso a la Policía Local del municipio, que ya tenía constancia del atropello, de la Guardia Civil de Tráfico y al personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

