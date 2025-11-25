Arranca la obra de las viviendas sociales de Santa Marta que se prolongará un año y medio Están destinadas al colectivo de los jóvenes y su precio se rebaja un 20%. La Junta llevará a cabo una inversión de 4,5 millones de euros en este bloque de 27 pisos

La llegada de maquinaria pesada y los primeros movimientos de tierra, en la parcela en la que se levantarán las 27 viviendas protegidas que la Junta de Castilla y León construirá en Santa Marta de Tormes, marcan el inicio de una obra que tendrá un año y medio de duración y que supondrá que el bloque de pisos esté listo para su entrega en la primavera de 2027.

El pasado septiembre la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) adjudicó las obras para la construcción de las 27 viviendas en bloque que se levantarán en la localidad, acogidas al régimen de Protección Oficial, y destinadas al colectivo de jóvenes por un importe total de 4.530.745 euros.

Al estar destinado a propietarios jóvenes los pisos saldrán a la venta con un precio reducido en un 20% sobre el que normalmente tendrían estas viviendas protegidas. En cuanto a las características de las viviendas, que se construirán en una parcela ubicada en la avenida de La Serna que ha sido cedida por el propio Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, constarán de dos dormitorios y dos baños distribuidos en una superficie útil de 65 metros cuadrados.

Además del condicionante de la edad, para poder acceder a las viviendas se establecerán una serie de requisitos a través de unas bases que se publicarán próximamente.

Cabe recordar, que la Junta de Castilla y León incrementó en medio millón de euros el presupuesto para la obra, que había quedado desierta en el mes de junio en su primera licitación que contaba con 3,2 millones de euros como montante económico.

En la segunda convocatoria, que se resolvió en septiembre, dos empresas realizaron sus propuestas económicas y se llevó a cabo la adjudicación en la que el presupuesto base son 3,7 millones de euros, a los que hay que sumar los impuestos, llevando la inversión total hasta los 4, 5 millones.