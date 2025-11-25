Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Central hidroeléctrica de Villarino. ARCHIVO

Rescate contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica

Según las primeras informaciones, estaba realizando labores de mantenimiento en las turbinas

M. C.

SALAMANCA

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:27

Un operario que realizaba trabajos en las turbinas de la central hidroeléctrica de Villarino ha resultado herido este martes por la mañana tras caerle encima una pieza metálica que le dejó la pierna atrapada, según ha podido saber LA GACETA. El trabajador quedó inmovilizado en una zona interna de la instalación, lo que obligó a activar un complejo dispositivo de rescate.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso se recibió a las 09:42 horas, movilizando de inmediato a Guardia Civil, equipo médico de Villarino, UENE, una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl y los Bomberos de Vitigudino y Lumbrales, que acudieron a la central para liberar al operario.

Tras acceder al punto donde había quedado atrapado, los equipos lograron rescatarlo con vida y trasladarlo hasta el exterior, donde fue puesto en manos de los servicios sanitarios para una primera valoración. Presentaba heridas en la pierna afectada por el impacto de la pieza metálica.

Según las primeras informaciones, estaba realizando labores de mantenimiento en las turbinas cuando ocurrió el accidente. Finalmente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del accidente.

