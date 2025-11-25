Unionistas ya tiene fecha para su último partido de 2025 y salva uno de los mayores desplazamientos visitantes de la temporada La RFEF fija para el sábado 20 de diciembre el encuentro frente al CP Cacereño en el Reina Sofía, esquivando así las elecciones autonómicas con esa Comunidad

Aspecto del Reina Sofía desde el Fondo Oeste en el choque de este pasado viernes frente al Castilla.

Unionistas conoció este martes la fecha y la hora con la que cerrará el año 2025. Los blanquinegros recibirán el próximo sábado 20 de diciembre al CP Cacereño en el estadio Reina Sofía a partir de las 18:30 horas.

Con este emplazamiento, el estadio del barrio de La Vega salva uno de los grandes desplazamientos de afición visitante previstos para esta temporada, ya que al día siguiente se celebrarán las elecciones autonómicas en Extremadura.

Así las cosas, la hoja de ruta de Unionistas hasta el final del año es la siguiente:

Sábado, 29 de noviembre: Ourense CF - Unionistas de Salamanca

Lunes, 8 de diciembre: Unionistas de Salamanca - SD Ponferradina

Domingo, 14 de diciembre: Racing de Ferrol - Unionistas de Salamanca

Sábado, 20 de diciembre: Unionistas de Salamanca - CP Cacereño