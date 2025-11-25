Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto del Reina Sofía desde el Fondo Oeste en el choque de este pasado viernes frente al Castilla. LAYA

Unionistas ya tiene fecha para su último partido de 2025 y salva uno de los mayores desplazamientos visitantes de la temporada

La RFEF fija para el sábado 20 de diciembre el encuentro frente al CP Cacereño en el Reina Sofía, esquivando así las elecciones autonómicas con esa Comunidad

La Gaceta

Salamanca

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

Unionistas conoció este martes la fecha y la hora con la que cerrará el año 2025. Los blanquinegros recibirán el próximo sábado 20 de diciembre al CP Cacereño en el estadio Reina Sofía a partir de las 18:30 horas.

Con este emplazamiento, el estadio del barrio de La Vega salva uno de los grandes desplazamientos de afición visitante previstos para esta temporada, ya que al día siguiente se celebrarán las elecciones autonómicas en Extremadura.

Así las cosas, la hoja de ruta de Unionistas hasta el final del año es la siguiente:

Sábado, 29 de noviembre: Ourense CF - Unionistas de Salamanca

Lunes, 8 de diciembre: Unionistas de Salamanca - SD Ponferradina

Domingo, 14 de diciembre: Racing de Ferrol - Unionistas de Salamanca

Sábado, 20 de diciembre: Unionistas de Salamanca - CP Cacereño

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  3. 3 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  4. 4 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  5. 5 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  6. 6 El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz
  7. 7 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  8. 8 Aviso amarillo por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  9. 9 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  10. 10 Rescate contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas ya tiene fecha para su último partido de 2025 y salva uno de los mayores desplazamientos visitantes de la temporada

Unionistas ya tiene fecha para su último partido de 2025 y salva uno de los mayores desplazamientos visitantes de la temporada