Recepción a Alberto Miranda en el Ayuntamiento. OBES

«Estamos profundamente orgullosos de este oro que lo hemos celebrado como si fuera nuestro»

El Ayuntamiento de Salamanca homenajea a Alberto Miranda por su campeonato de Europa con Alemania en el Eurobasket

La Gaceta

Salamanca

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

El Ayuntamiento de Salamanca ha homenajeado la mañana de este martes al entrenador de baloncesto salmantino Alberto Miranda tras su victoria el pasado mes de septiembre en el Eurobasket 2025 con la selección absoluta alemana. La concejala de Deportes, Almudena Parres, lo ha recibido, junto a miembros de su familia, en el Salón de Recepciones, donde le ha trasladado un mensaje de felicitación en nombre de todos los salmantinos. «Estamos profundamente orgullosos de este oro que lo hemos celebrado como si fuera nuestro», señaló la concejala, y de su «brillante aportación» al deporte salmantino, nacional e internacional a lo largo de 20 años de trayectoria deportiva en ligas masculinas y femeninas.

Al respecto, Parres puso de relieve que Miranda es una persona muy querida y respetada en nuestra ciudad, y su carrera, que actualmente pasa por el cuerpo técnico del Unicaja Málaga, es fruto de «esfuerzo, muchos sacrificios e ilusión en todo lo que hace». Todo ello, según palabras de la concejala de Deportes, lo sitúa como «referente para las nuevas generaciones».

Precisamente, el entrenador charro dio sus primeros pasos en el mundo del baloncesto como jugador en el programa municipal de Juegos Escolares, que cada temporada reúne a más de 7.000 niños y niñas, siendo una de las principales iniciativas de promoción del deporte, además de una ventana para su desarrollo integral y un trampolín, más adelante, hacia un futuro profesional. «Ese gusanillo inicial», señaló Parres, siguió creciendo años más tarde, llevándolo a entrenar en más centros educativos y clubes deportivos de la ciudad, hasta su incursión en el equipo de la Universidad de Salamanca, junto a Isidro Álvarez, al que considera su mentor.

Asimismo, durante su intervención la concejala le deseó la mayor de las suertes para seguir sumando títulos en la próxima temporada. En 2025, además del Eurobasket, con el conjunto malagueño ha celebrado la Copa del Rey, el Basketball Champions League y la Copa Intercontinental.

