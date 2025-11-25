Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída La mujer sangraba abundantemente por la nariz, lo que ha alarmado a los viandantes que estaban a su alrededor

La Policía Local atienden a la mujer herida antes de la llegada de los sanitarios.

La Gaceta Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 14:16

Una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital tras sufrir una aparatosa caída junto a la Plaza Mayor, en la plaza del Corrillo, este martes a mediodía, a las 12:58 horas, según informa el 1-1-2 de Castilla y León.

Algunos viandantes asistieron a la mujer antes de la llegada de los servicios de emergencia. Cuando la Policía Local se presentó en el lugar, la mujer se encontraba sentada en la silla de una terraza.

Tal y como se puede observar en las imágenes, la abundancia de sangre procedente de la nariz ha alarmado a los presentes. Tras intentar frenar la hemorragia con varias servilletas, han llegado los sanitarios en una ambulancia de Soporte Vital Básico, en la que, posteriormente, se ha trasladado a la mujer al Hospital.

Sanitarios y Policía atienden a la mujer herida tras la caída. LAYA

