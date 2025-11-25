Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Local atienden a la mujer herida antes de la llegada de los sanitarios. LAYA

Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída

La mujer sangraba abundantemente por la nariz, lo que ha alarmado a los viandantes que estaban a su alrededor

La Gaceta

Salamanca

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

Una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital tras sufrir una aparatosa caída junto a la Plaza Mayor, en la plaza del Corrillo, este martes a mediodía, a las 12:58 horas, según informa el 1-1-2 de Castilla y León.

Algunos viandantes asistieron a la mujer antes de la llegada de los servicios de emergencia. Cuando la Policía Local se presentó en el lugar, la mujer se encontraba sentada en la silla de una terraza.

Tal y como se puede observar en las imágenes, la abundancia de sangre procedente de la nariz ha alarmado a los presentes. Tras intentar frenar la hemorragia con varias servilletas, han llegado los sanitarios en una ambulancia de Soporte Vital Básico, en la que, posteriormente, se ha trasladado a la mujer al Hospital.

Sanitarios y Policía atienden a la mujer herida tras la caída. LAYA
Imagen principal - Sanitarios y Policía atienden a la mujer herida tras la caída.
Imagen secundaria 1 - Sanitarios y Policía atienden a la mujer herida tras la caída.
Imagen secundaria 2 - Sanitarios y Policía atienden a la mujer herida tras la caída.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  3. 3 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  4. 4 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  5. 5 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  6. 6 El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz
  7. 7 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  8. 8 Aviso amarillo por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  9. 9 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  10. 10 Rescate contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída

Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída