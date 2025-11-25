El PSOE pide una tasa de basura que penalice a quienes viven en barrios que no reciclan

Carlos Rincón Martes, 25 de noviembre 2025, 12:37 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

“El ayuntamiento recauda más porque cada vez pagamos más, con subidas de tasas y precios públicos encubiertas en muchos casos, pero ciertamente la ciudadanía no recibe más. Y ahí es donde está el verdadero problema de esas ordenanzas fiscales del PP, porque no atienden ni los problemas, ni las necesidades, ni afrontan los desafíos que tenemos como ciudad por delante”. Es el resumen que el portavoz socialista del Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, hace de las ordenanzas fiscales aprobadas inicialmente por el Gobierno de Carlos García Carbayo.

Frente a la congelación de tributos durante doce años de la que presumen los populares, los socialistas aseguran que el PP “lleva aplicando la misma receta agotada con subidas encubiertas, ausencia de nuevas bonificaciones y ninguna medida útil”. “Mientras intentan trasladar esa falsa idea de fiscalidad baja, la realidad es que hay servicios básicos que no han parado de subir en los últimos años, especialmente los últimos cuatro años, y nos vamos a referir a dos de ellos. La tasa de basuras, más de un 40% en apenas tres años y el agua, algo tan básico también como el agua, cerca de un 20% en los últimos cuatro años”, ha añadido.

Frente a ello, el principal grupo de la oposición ha planteado una serie de enmiendas a las ordenanzas, que plantea una modificación de los criterios que ayudan a establecer la tasa de basura que se le repercute a cada domicilio. “De ese 40% ha subido la tasa de basura en estos años, sólo hay un responsable que es el alcalde”, ha defendido el edil Fidel Francés que lo ha tildado de “Carbayazo” —término con el que se ha referido a lo que otros llaman “Sanchazo”—. Frente a la ordenanza municipal aprobada inicialmente por le PP, los socialistas plantean que el tributo tenga una parte fija y que otra sea de “pago por generación”. La parte variable dependería de las personas empadronadas en el domicilio, y otra del volumen de residuos que se recojan, por ejemplo, en un barrio, y de la calidad del reciclaje en la zona. “De esa forma se entenderá perfectamente por qué pagas más o menos, que es justamente lo que no hace el Ayuntamiento, que hace tabla rasa, aplica la categoría de las calles y no tiene para nada en cuenta el pago por obligación”, ha añadido Francés.

No obstante, este ha reconocido que esto no se traduciría en una disminución de lo que paga el conjunto de los salmantinos sino una redistribución. “Hay que tener en cuenta el coste del contrato. Si tenemos en cuenta ese coste, lógicamente eso hay que cubrirlo. No estamos diciendo que sea deficitaria”, ha remarcado. “Hay algo que es evidente y que nosotros no estamos en contra y es que la tasa no sea deficitaria. Eso lo establece la ley y nos parece muy bien, pero lo que también establece la ley es el pago por generación, no el pago por obligación”, ha asegurado. No obstante, no se atendería a lo que recicla cada domicilio sino cada barrio.

Por otra parte, el PSOE plantea la exención de la tasa tanto a las familias en riesgo en exclusión social y a los menores de 30 años que inicien una actividad económica. Por otro lado, también plantea una bonificación del 75% para aquellas empresas que contraten trabajadores fijos mujeres, jóvenes o mayores de 50 años, con carácter indefinido.

Además, las enmiendas del principal grupo de la oposición proponen un recargo en la tasa de basuras para los pisos turísticos, así como penalizar a aquellas viviendas en las que se alquilen habitaciones, no solo a estudiante sino también a trabajadores.