Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 18 de noviembre

Salamanca
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:00
La Guardia Civil ejecuta un simulacro de atentado terrorista en El Tormes
Se simuló el aviso de un ataque con arma de fuego a varios ciudadanos
Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
Estas vacunaciones se producirán de viernes a domingo. En la capital, el lugar será el SUAP de la calle Valencia
Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
El autor fue sorprendido cuando acababa de salir del interior del vehículo, iniciando una huida sin hacer caso a las indicaciones de los policías actuantes
El árbol de Navidad ya luce en la Plaza Mayor
El gran adorno navideño mide 23 metros de alto y proyectará un espectáculo de luz y sonido
Salamanca lanza el proyecto TRUST para revolucionar el cuidado a dependientes
Tendrá epicentro en el antiguo Albergue Lazarillo con 5,4 millones de presupuesto utilizando sensores, tecnología e Inteligencia Artificial
Cinco meses y un 23% más de presupuesto para abrir la nueva puerta de San Vicente en la Cerca Medieval
El Ayuntamiento aprueba una modificación del contrato por el retraso que ha provocado el hallazgo de los nuevos restos
Un joven herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos
El chico de 18 años ha sido atendido por los servicios de emergencia
Ganas del Unionistas-Real Madrid Castilla: primera grada con lleno total
La tribuna sur ya no tiene localidades disponibles para el encuentro de este viernes y la grada de animación está a punto de agotar sus butacas
La ampliación del polígono Las Viñas de Ciudad Rodrigo, más cerca
La Junta licita las obras con una inversión de 8,2 millones de euros y 18 meses de trabajos
«Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
Sofía García triunfa como jugadora del Salamanca FF, y su amor por el fútbol lo combina jugando en Avenida. Un día se desenvuelve como carrilera, punta o medio y al siguiente como alero sobre el parqué
La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en First Dates: «Me da cosa»
Paula, de 22 años, no congenió con su cita, Miguel, estudiante de filosofía y fan del pop coreano y los coros cristianos
Reservó 12 habitaciones y nunca pagó: a juicio por estafar más de 2.000 euros en un hotel de Salamanca
El acusado, M.A.M.M., se enfrenta a un año y medio de prisión por un delito de estafa
La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional presentan la antología poética de Luis Alberto de Cuenca, XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
«Verano eterno» recoge una amplia selección de poemas de toda la obra poética del autor, desde 1971 hasta 2025, incluyendo manuscritos y textos inéditos
El PP presenta en Vitigudino una campaña contra el «tasazo» de las basuras
Los populares acusan al Gobierno de desconocer la realidad de los ayuntamientos y las zonas rurales
Gastón recuerda el sabor del gol con Unionistas: «Ha sido un alivio y mucho tiempo»
El delantero charrúa vuelve a ver puerta tras 10 meses y 30 días de sequía. El de Talavera es el gol más rápido de su carrera desde que aterrizó en el fútbol español. Asegura que no cubre expectativas con un gol: «Eso lo hacen las sensaciones y minutos»