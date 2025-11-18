Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche El autor fue sorprendido cuando acababa de salir del interior del vehículo, iniciando una huida sin hacer caso a las indicaciones de los policías actuantes

La Gaceta Martes, 18 de noviembre 2025, 13:25 | Actualizado 15:52h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito contra el patrimonio, al haber roto el cristal de la ventanilla de un vehículo y del que sustrajo diferentes efectos del interior.

La actuación policial se inició tras la llamada recibida en dependencias policiales en la que comunicaban que un varón estaba tirando piedras a un vehículo estacionado en un aparcamiento de la Avenida Raimundo de Borgoña. A su vez también se facilitaron las características físicas y la vestimenta que llevaba el autor de los hechos. También se llegó a indicar que dicho individuo había conseguido acceder al coche tras la fractura de una de las ventanillas del mismo.

A la llegada de los agentes al lugar, observaron como un hombre cuyas características y vestimenta coincidían con las facilitadas, se encontraba junto a un vehículo. Este individuo al detectar la presencia policial abandonó el lugar apresuradamente. Los agentes le indicaron de manera reiterada que se detuviera, pero en todo momento hizo caso omiso a las órdenes.

En ese momentó se inició una persecución del mismo a la carrera, hasta que fue interceptado, procediéndose así a su identificación y posterior detención. También se comprobó que el vehículo presentaba la ventanilla fracturada y el interior revuelto, faltando varios objetos del mismo, los cuales eran portados por la persona detenida.

De esta forma se procedió al traslado del detenido a dependencias policiales como autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo para la realización de las gestiones oportunas. Una vez finalizados todos los trámites se dio cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia, pasando el detenido a disposición de su titular.