La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional presentan la antología poética de Luis Alberto de Cuenca, XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana «Verano eterno» recoge una amplia selección de poemas de toda la obra poética del autor, desde 1971 hasta 2025, incluyendo manuscritos y textos inéditos

La Gaceta Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 14:34 Comenta Compartir

En la mañana de este martes ha tenido lugar la presentación de la antología titulada «Verano eterno», en la que se descubre al «poeta de las mil caras» al filólogo, traductor, crítico literario, articulista, cinéfilo, bibliófilo y editor literario. La obra recoge una amplia selección de poemas de toda la obra poética de Luis Alberto de Cuenca, XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, desde 1971 hasta 2025, incluyendo tres poemas inéditos, la reproducción de varios manuscritos del poeta y un encarte con una versión gráfica del poema «La casa vacía», realizada por el historietista Paco Roca.

En la rueda de prensa han intervenido la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y Javier Burguillo, doctor de Filología Hispánica, profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, y antólogo, además del poeta galardonado.

El rector resaltó la calidad literaria de un poeta que «ha seducido a varias generaciones de lectores, también a las más jóvenes, y cuyos poemas forman parte de la banda sonora de la vida de muchas personas». A su juicio, Luis Alberto de Cuenca ha sido capaz «de unir la tradición clásica y la moderna, y ha sabido hacerlo de forma accesible para el público, con un lenguaje claro, preciso y cargado de rigor filosófico».

Corchado resaltó «el arduo trabajo desarrollado con excelencia» por el profesor de la USAL Javier Burguillo, al tiempo que refrendó el prestigio de este premio, «antesala» de otros prestigiosos reconocimientos, como el Premio Nacional de las Letras, que acaba de recibir María Victoria Atencia, ganadora del Reina Sofía en 2014, o el Premio Cervantes, que han recibido ya una docena de nuestros premiados».

Finalmente, el rector aseguró que la Universidad de Salamanca «seguirá trabajando de forma de conjunta con Patrimonio Nacional para proyectar la poesía y sus autores bajo el auspicio de la Reina Sofía».

«Un canto de alegría»

Este volumen, editado por Ediciones Universidad de Salamanca, recupera el título de uno de los poemas más célebres de este autor, «Verano eterno», para presentar el libro como «un canto de alegría, de exaltación de lo vivido y de felicidad por los buenos momentos dedicados a la Literatura.»

La cubierta del libro recupera la portada de un tebeo de la infancia del poeta, «El Guerrero del Antifaz»

Para el profesor de la USAL, Luis Alberto de Cuenca es «uno de los autores líricos en lengua española más destacados de los últimos cincuenta años», periodo en el que ha publicado 17 poemarios.

«Estamos ante uno de los representantes más destacados de la poesía comunicativa de la línea clara y en sus poemas sienta a la mesa, en el mismo plano, a Homero, Humphrey Bogart y la Princesa Leia. Luis Alberto de Cuenca es un poeta que habla de amor, sin duda, pero también del tiempo, de lo femenino, de los libros, del cobijo que le ofrece la Literatura, de los grandes héroes de Occidente, de Shakespeare y de Dios, que asoma de tanto en tanto en el claroscuro de sus días», subrayó Burguillo.

Biografía de Luis Alberto de Cuenca

Luis Alberto de Cuenca es doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Actualmente preside el Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y forma parte del Real Patronato del Museo del Prado. Además de su labor como poeta, Luis Alberto de Cuenca es traductor, ensayista y guionista y colabora como columnista y crítico literario del periódico «ABC».

En cuanto a su creación literaria, entre sus principales obras destacan «La Caja de plata» (1985), «El otro sueño» (1987), «El hacha y la rosa» (1993), «Por fuertes y fronteras» (1996), «Bloc de otoño» (2018) y «El Secreto del Mago» (2023). En este 2025 ha publicado su último poemario «Ala de cisne». A lo largo de su carrera ha recibido, entre otros, galardones como el Premio Nacional de Literatura (Poesía) en 2015 por «Cuaderno de Vacaciones» o el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2021.

Javier Burguillo, antólogo

Javier Burguillo es doctor en Filología Hispánica y profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Su investigación y su docencia se ha especializado en la literatura castellana de los siglos XVI y XVII, así como en la Historia del libro y de la lectura en la Edad Moderna. Ha realizado estancias de investigación e impartido cursos en universidades extranjeras como la Universität Trier (Alemania), Maynooth University (Irlanda) y, sobre todo, en centros de investigación británicos, como Queen Mary University o King's College London.

Actualmente dirige el Máster en Patrimonio textual y Humanidades digitales del IEMYRhd. En 2010 obtuvo el primer accésit del Premio Adonáis de poesía y desde hace años imparte la asignatura de Poesía española contemporánea del Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca.

Acto de entrega

SM la Reina Doña Sofía hará la entrega del XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, auspiciado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, al poeta Luis Alberto de Cuenca, en el acto que tendrá lugar esta tarde en el Palacio Real de Madrid, que contará con la intervención, entre otros, del rector Juan Manuel Corchado.

Este galardón tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común a Iberoamérica y España. El premio, que se concede todos los años sin posibilidad de quedar desierto, está dotado con 42.000 euros, la celebración en la Universidad de Salamanca de un acto académico dedicado a la obra del galardonado, contando con la asistencia del mismo, y la edición de un volumen con una recopilación antológica de poemas del autor premiado, publicado por Ediciones Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional.

34 galardonados

Luis Alberto de Cuenca se suma a la portentosa lista de poetas reconocidos con este premio creado en 1992, configurada por 34 galardonados, de los cuales 12 suman además el Premio Cervantes: Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (España), Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España), José Emilio Pacheco (México), Francisco Brines (España), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (España), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (España), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela), Joan Margarit (España), Raúl Zurita (Chile), Ana Luisa Amaral (Portugal), Olvido Valdés (España) Gioconda Belli (Nicaragua) y Piedad Bonnett (Colombia).

Temas

Universidad de Salamanca